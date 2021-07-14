К счастью, жертв или пострадавших в результате непогоды нет.

Ураган пронесся по Варшаве. Непогода повредила несколько десятков домов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, больше всего досталось южным окраинам города. Там залило улицы, повалило деревья, затопило одну из станций метро.

В варшавском аэропорту не разрешили посадку нескольким самолетам. Их направили во Вроцлав и Познань.

Жертв или пострадавших, к счастью, нет.

Как сообщается, в ближайшие дни синоптики прогнозируют ливни по всей Польше.

Напомним, ранее на Швейцарию налетел мощный ливень, от которого больше всего пострадала финансовая столица страны - Цюрих.

По сообщению местных СМИ, за ночь в Цюрихе выпало более 4 см осадков. При этом всего за 10 минут на Вальдегг, недалеко от Цюриха, выпало более 3,1 см дождя.

Участки автобусной и трамвайной сети Цюриха были остановлены из-за того, что на контактные линии упали поваленные ураганом деревья. Кроме того, были затоплены несколько улиц.

Метеорологическая служба сообщила, что прогнозируются дальнейшие дожди и что наводнения, вероятно, усугубятся. Особенно это касается районов вокруг озер и рек. Также предупредили об оползнях.

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Автор: Екатерина Лиманская