Вследствие осадков возможно повышение уровня воды в местных реках.

Пока некоторые области Украины страдают от жары и сухой погоды, на Закарпатье прогнозируют ливни и паводки.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Спасатели предупреждают жителей региона об обильных осадках в течение среды, 23 июня. Они могут вызвать повышение уровня воды в местных реках до 0,5-1 метра.

"Во второй половине суток 23 июня, в местах прохождения сильных ливней на малых реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,0 м над текущими уровнями, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением низких мест населенных пунктов, возможно образование небольших селевых потоков", – говорится в сообщении.

Читайте такжеПо всей стране выше +30°: завтра Украину накроет мощная жара (карта)По прогнозу украинских синоптиков завтра, 24 июня, западный регион накроют осадки – во Львовской, Луцкой, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируют дождь с громом. При этом жара останется – на термометрах преимущественно +32-+33.

На Закарпатье, согласно данным Укргидрометцентра, в четверг без существенных осадков. Днем - +33, +35, ночью +17,+19.

Сейчас от паводков страдают южные регионы Украины, в частности Крымский полуостров. Тогда как Киев на днях из-за сухой погоды с порывами ветра накрыла пыльная буря.

Такая температура продержится недолго. Синоптик Наталья Диденко отметила, что в ближайшие выходные к Украине приблизится атмосферный фронт, который немного уменьшит жару и принесет дожди.

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Автор: Яна Ставская