На выходных к Украине приблизится атмосферный фронт.

В ближайшие выходные к Украине приблизится атмосферный фронт, который немного уменьшит жару и принесет дожди.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В субботу-воскресенье к Украине приблизится атмосферный фронт с Западной Европы, который принесет больше дождей и небольшое ослабление жары везде, кроме Востока Украины, Днепропетровщины и Запорожья", - рассказала она.

По словам синоптика, завтра, 24 июня, максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +29...+33 градуса, местами +33...+35 градусов.

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"Даже в Мадриде будет посвежее", - добавила синоптик.

По данным Натальи Диденко, отдельные кратковременные дожди вероятны завтра в западных областях, южной части, а также коснутся Житомирщины и Винницкой области.

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Автор: Екатерина Лиманская