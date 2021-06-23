В ближайшие выходные к Украине приблизится атмосферный фронт, который немного уменьшит жару и принесет дожди.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В субботу-воскресенье к Украине приблизится атмосферный фронт с Западной Европы, который принесет больше дождей и небольшое ослабление жары везде, кроме Востока Украины, Днепропетровщины и Запорожья", - рассказала она.
По словам синоптика, завтра, 24 июня, максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +29...+33 градуса, местами +33...+35 градусов.
Читайте такжеАномальная жара и буры: синоптик рассказал о нестабильной погоде в июле
"Даже в Мадриде будет посвежее", - добавила синоптик.
По данным Натальи Диденко, отдельные кратковременные дожди вероятны завтра в западных областях, южной части, а также коснутся Житомирщины и Винницкой области.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Синоптик предупредила о пылевых бурях в Украине: где они возможны
- Киев накрыла пылевая буря из астраханских степей
- В оккупированном Крыму после потопа поселок оказался погребенным под грудой камней (фоторепортаж)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram