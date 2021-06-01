2 июня в большинстве регионов пройдут дожди / фото УНИАН
В среду, 2 июня, в западных и северных областях ожидается сухая погода. На востоке, в центре и юге страны все еще будут лить дожди. Температура днем составит +13°...+19°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве - пасмурная погода без осадков. Температура воздуха ночью +11°, днем +16°.
- Во Львове в среду будет пасмурно, без осадков. Ночью +7°, днем +17°.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +10°, днем +18°.
- В Ривне в среду - пасмурная погода, ночью +9°, днем +18°.
- В Тернополе 2 июня ночью будет +8°, днем +15°, пасмурно.
- В Хмельницком завтра будет весь день пасмурно, ночью +9°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается пасмурная погода, ночью +8°, днем +16°.
- В Черновцах в среду - пасмурная погода, ночью +10°, днем +14°.
- В Виннице завтра - пасмурно, ливень, +9°...+13°.
- В Житомире в среду будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +15°.
- В Черкассах - пасмурно, ночью +11°, днем +15°, сильный дождь.
- В Кропивницком - пасмурно, температура ночью +12°, днем +15°, ливень.
- В Полтаве завтра температура воздуха +12°...+17°, небольшой дождь.
- В Одессе 2 июня - весь день пасмурно, температура ночью +12°, днем +17°, ливень.
- В Херсоне в среду ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +12°, днем +19°, ливень.
- В Запорожье - весь день пасмурно, температура ночью +12°, днем +18°, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха +10°...+18°, облачно с прояснениями, без осадков.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +12°, днем +18°.
- В Днепре - пасмурно, температура ночью +11°, днем +17°, небольшой дождь.
- В Симферополе в среду будет небольшой дождь, +10°...+16°, переменная облачность.
- В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +17°.
- В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +12°, днем +18°.
Погода в Украине 2 июня / фото УНИАН
Народный прогноз на 2 июня
2 июня - Талагия. Если в этот день идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.
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