2 июня в большинстве регионов пройдут дожди / фото УНИАН

В среду, 2 июня, в западных и северных областях ожидается сухая погода. На востоке, в центре и юге страны все еще будут лить дожди. Температура днем составит +13°...+19°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве - пасмурная погода без осадков. Температура воздуха ночью +11°, днем +16°.
  • Во Львове в среду будет пасмурно, без осадков. Ночью +7°, днем +17°.
  • В Луцке будет пасмурно, ночью +10°, днем +18°.
  • В Ривне в среду - пасмурная погода, ночью +9°, днем +18°.
  • В Тернополе 2 июня ночью будет +8°, днем +15°, пасмурно.
  • В Хмельницком завтра будет весь день пасмурно, ночью +9°, днем +14°.
  • В Ивано-Франковске завтра ожидается пасмурная погода, ночью +8°, днем +16°.
  • В Черновцах в среду - пасмурная погода, ночью +10°, днем +14°.
  • В Виннице завтра - пасмурно, ливень, +9°...+13°.
  • В Житомире в среду будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +15°.
  • В Черкассах - пасмурно, ночью +11°, днем +15°, сильный дождь.
  • В Кропивницком - пасмурно, температура ночью +12°, днем +15°, ливень.
  • В Полтаве завтра температура воздуха +12°...+17°, небольшой дождь.
  • В Одессе 2 июня - весь день пасмурно, температура ночью +12°, днем +17°, ливень.
  • В Херсоне в среду ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +12°, днем +19°, ливень.
  • В Запорожье - весь день пасмурно, температура ночью +12°, днем +18°, дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха +10°...+18°, облачно с прояснениями, без осадков.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью +12°, днем +18°.
  • В Днепре - пасмурно, температура ночью +11°, днем +17°, небольшой дождь.
  • В Симферополе в среду будет небольшой дождь, +10°...+16°, переменная облачность.
  • В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +17°. 
  • В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +12°, днем +18°.
Погода в Украине 2 июня / фото УНИАН

Народный прогноз на 2 июня

2 июня - Талагия. Если в этот день идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.

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Автор: Екатерина Лиманская