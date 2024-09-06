Лето 2024 года стало самым жарким в мире за всю историю наблюдений, а глобальное потепление продолжает усиливаться
Как пишет Reuters, лето-2024 превзошло прошлогоднее и стало самым "горячим". Исключительная жара увеличивает вероятность того, что и весь 2024 год превзойдет 2023 год как самый теплый год на планете за всю историю наблюдений.
"За последние три месяца 2024 года на планете были самые жаркие июнь и август, самый жаркий день за всю историю наблюдений и самое жаркое бореальное лето за всю историю наблюдений", - говорят ученые.
По их словам, если страны срочно не сократят выбросы, нагревающие планету, экстремальные погодные условия станут только более интенсивными.
Как сообщается, изменение климата планеты продолжило подпитывать катастрофы этим летом. В Судане наводнение из-за проливных дождей в прошлом месяце затронуло более 300 000 человек и принесло холеру в охваченную войной страну.
Ученые также подтвердили, что изменение климата является причиной сильной засухи на итальянских островах Сицилия и Сардиния, и оно усилило тайфун Гаеми, который пронесся по Филиппинам, Тайваню и Китаю в июле, унеся жизни более 100 человек.
Справка УНИАН. Бореальный климат - климат умеренных широт с хорошо выраженной снежной зимой и относительно коротким тёплым летом.
Глобальное потепление: ученый сказал, исчезнут ли в Украине снежные зимы и холодное лето
Глобальное потепление не гарантирует, что каждое следующее лето станет жарче предыдущего, поскольку температурные колебания будут сохраняться. Об этом говорит кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмоса Денис Пишняк.
По его словам, природные колебания затрудняют точное определение климатических трендов, однако жаркие и прохладные годы будут чередоваться.
Также Пишняк заверил, что снег зимой не исчезнет, хотя не каждый год будет снежным. Однаконе всегда снег будет задерживаться на поверхности.