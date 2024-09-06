Глобальное потепление приводит к тому, что экстремальные явления на планете становятся все сильнее.

Лето 2024 года стало самым жарким в мире за всю историю наблюдений, а глобальное потепление продолжает усиливаться

Как пишет Reuters, лето-2024 превзошло прошлогоднее и стало самым "горячим". Исключительная жара увеличивает вероятность того, что и весь 2024 год превзойдет 2023 год как самый теплый год на планете за всю историю наблюдений.

"За последние три месяца 2024 года на планете были самые жаркие июнь и август, самый жаркий день за всю историю наблюдений и самое жаркое бореальное лето за всю историю наблюдений", - говорят ученые.

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По их словам, если страны срочно не сократят выбросы, нагревающие планету, экстремальные погодные условия станут только более интенсивными.

Как сообщается, изменение климата планеты продолжило подпитывать катастрофы этим летом. В Судане наводнение из-за проливных дождей в прошлом месяце затронуло более 300 000 человек и принесло холеру в охваченную войной страну.

Ученые также подтвердили, что изменение климата является причиной сильной засухи на итальянских островах Сицилия и Сардиния, и оно усилило тайфун Гаеми, который пронесся по Филиппинам, Тайваню и Китаю в июле, унеся жизни более 100 человек.

Справка УНИАН. Бореальный климат - климат умеренных широт с хорошо выраженной снежной зимой и относительно коротким тёплым летом.

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Глобальное потепление не гарантирует, что каждое следующее лето станет жарче предыдущего, поскольку температурные колебания будут сохраняться. Об этом говорит кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмоса Денис Пишняк.

По его словам, природные колебания затрудняют точное определение климатических трендов, однако жаркие и прохладные годы будут чередоваться.

Также Пишняк заверил, что снег зимой не исчезнет, хотя не каждый год будет снежным. Однаконе всегда снег будет задерживаться на поверхности.

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