Лето-2024 в Толице установило 18 температурных рекордов.

Синоптики подвели погодные итоги лета 2024 года в Киеве и обнаружили, что оно было одно из самых теплых за все время наблюдений.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура воздуха нынешнего лета в Киеве составила +23ºС. Это на 2,6ºС превысило климатическую норму и обеспечило вторую позицию после лета 2010 года (23,7℃) среди самых теплых в столице с 1881 года.

Наибольшее положительное отклонение от нормы было в июле (3,0℃).

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Холоднее всего, по данным синоптиков, в Киеве было 14 августа, когда температура под утро опустилась до +13,4°С, а самым жарким и рекордным оказалось 16 июля, когда воздух раскалился до +36,0°С.

Всего за лето установлено 18 температурных рекордов, 14 из них в июле, остальные - в августе.

Осадков за три летних месяца выпало 211 мм, или 107% среднемноголетних показателей. Больше всего их выпало в июне - почти две месячные нормы.

Август 2024 в Киеве - итоги месяца

Ранее синоптики подвели итоги августа в столице. Оказалось, что он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года, ведь выпало лишь 43% климатической нормы дождей.

В то же время в рейтинге самых теплых август 2024 года занял третье место.

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