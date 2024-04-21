Заморозки в Украине угрожают некоторым районам, поделилась климатолог.

Составлен прогноз погоды на конец апреля, и согласно ему части Украины угрожают заморозки.

В некоторых районах украинского государства, особенно на западе, ночью ожидается минусовая температура, будут "заморозки, снежная крупа, мокрый снег", предупредила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух во время интервью "24 Каналу".

Эксперт добавила, что для апреля такая погода является типичной, а вот нетипично - это почти летние температуры, которые зафиксировали в начале месяца. Собеседница добавила, что в конце апреля температура воздуха снизится, поскольку синоптическую ситуацию в нашей стране будут "диктовать" арктические воздушные массы.

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"Она станет существенно ниже нормы. А вот минимальная температура воздуха, несмотря на такой мощный поток холода, останется почти в пределах нормы", - подчеркнула климатолог.

Стоит отметить, что, по сведениям Украинского гидрометцентра, в апреле средняя месячная температура в нашем государстве составляет от 7 до 11 градусов, а в горных районах - 2-6 тепла.

В центре внимания погода в Украине - сегодня об этом стоит знать

В начале апреля на украинской территории была аномально высокая температура воздуха. В частности, в Киеве был побит ряд температурных рекордов.

Потом в Украине серьезно похолодало. В Укргидрометцентре прогнозировали, что в ночь на 20 апреля в северных и западных регионах, а также в Винницкой области, будут сильные заморозки - ожидалось от 0 до -3 градусов.

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