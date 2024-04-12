С начала месяца климатологи зафиксировали уже 13 температурных рекордов.

11 апреля в Киеве были зафиксированы два новых температурных рекорда. Это было установлено по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Так, минимальная температура воздуха не опустилась ниже 14,7°С, что на 3,1°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1977 года.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 18,6°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2018 года на 1,3°С. "По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 5 июня", - отметили эксперты.

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В ЦГО также подчеркнули, что с начала месяца климатологи зафиксировали уже 13 температурных рекордов.

Аномальное тепло в Киеве

Как сообщал УНИАН, ЦГО в последнее время уже не раз сообщала о новых температурных рекордах в столице.

Так, в частности 9 апреля в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда. Тогда максимальная температура воздуха достигла 25,3°С, что на 1,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1972 года.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 19,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1972 года на 1,9°С.

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