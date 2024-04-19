Ближайшей ночью заморозки ожидаются во многих областях нашей страны.

Ближайшей ночью Украину сковали заморозки. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Минус" в воздухе и на поверхности почвы, по данным синоптиков, ожидается во многих областях.

"Ночью 20 апреля в западных, северных и Винницкой областях сильные заморозки 0...-3° (II уровень опасности, оранжевый)", - сообщили в Укргидрометцентре.

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Также в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях заморозки 0...-5° ожидаются на поверхности почвы. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - прогноз на выходные

О том, что ближайшей ночью в Украине будут заморозки, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, они ожидаются в большинстве областей, кроме юга и юго-востока.

"А вот днем в Украине потеплеет до +12...+18 градусов", - прогнозирует синоптик.

Днем 20 апреля, по ее данным, дожди пройдут местами на западе, в центральных областях и на юге Украины. Также в субботу на востоке и юге ожидается сильный ветер.

"В Киеве ближайшей ночью также заморозки 0...-2 градуса, завтра днем потеплеет до +14...+15 градусов. Днем юго-восточный ветер стихнет, будет умеренный или слабый. В столице в субботу - без осадков", - рассказала синоптик.

В воскресенье ожидается активный циклон с юга, поэтому погода усложнится.

"Ожидаются дожди, сильный ветер, температура воздуха повсюду, кроме восточных областей, снизится", - предупреждает Наталья Диденко.

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