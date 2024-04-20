В южных, восточных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В воскресенье Украину снова накроет дождями, температура снизится, говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

По всей территории будет облачно, ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

В западных областях ночью без осадков, днем небольшой дождь. На остальной территории умеренные дожди, в Киевской, Черниговской, Черкасской, ночью и в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях значительные дожди, днем на Левобережье грозы.

Видео дня

Температура тоже не порадует украинцев - будет не по-весеннему холодно.

Так, на западе ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла. В Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, на остальной территории ночью 8-13°, днем 13-18°, в восточной части до 23°.

Погода в Украине

В ночь на 20 апреля во многих областях Украины прогнозировались заморозки, в частности в западных, северных и Винницкой областях сильные заморозки 0...-3°.

В то же время 20 апреля температура в Украине повысилась на несколько градусов, давая возможность немного отогреться, на востоке даже до +17°...+22°. Осадков не ожидается, кроме южных регионов.

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