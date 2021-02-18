Радоваться быстрому наступлению весны еще рано: синоптик объяснила, когда в Украину придет тепло

Уже после 20 февраля в Украину постепенно будет приходить теплая погода.

Украину в этом году будут ждать затяжные "температурные качели" / Фото ua.depositphotos.com

Зима в этом году не спешит отступать, однако теплой весне все-таки быть. Потепление наступит уже в конце февраля.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает Сегодня.

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"После 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины. И будет происходить постепенное ослабление мороза и повышение температуры до 0°, а затем и положительных значений", - сказала она.

Уже к 25 февраля температура по всей стране не будет опускаться ниже +3°. А на Закарпатье и на юге и того выше - не менее +10°.

Впрочем, радоваться скорой весне рано, говорят синоптики. Температурные качели в Украине будут до Пасхи.

Потепление в Украине: прогноз от метеоролога Веры Балабух

Холода и морозы в Украине отступают, сейчас мы проживаем холодный период на следующей неделе наступит потепление.

По словам метеоролога Веры Балабух из Украинского гидрометеорологического института, сейчас Украина находится под действием завершающего антициклона и холодных воздушных масс.

"Они будут господствовать в Украине большую часть этой недели, потом им на смену придет циклон с теплом и осадками. Холода и морозы заканчиваются, вероятно, сейчас у нас самый холодный период. Уже следующая неделя будет гораздо теплее, днем дойдет до плюса, возможен мокрый снег", - уточнила она.

По ее словам, из-за увеличения продолжительности дня воздух будет прогреваться все больше. Пока что этому процессу мешает снег, который отражает солнце, но в целом - следующие недели в Украине будут значительно теплее.