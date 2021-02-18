Радоваться быстрому наступлению весны еще рано: синоптик объяснила, когда в Украину придет тепло
Уже после 20 февраля в Украину постепенно будет приходить теплая погода.
Зима в этом году не спешит отступать, однако теплой весне все-таки быть. Потепление наступит уже в конце февраля.
Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает Сегодня.
"Украину накроет новая мощная порция холода": синоптик предупредила о новом ударе непогоды
"После 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины. И будет происходить постепенное ослабление мороза и повышение температуры до 0°, а затем и положительных значений", - сказала она.
Уже к 25 февраля температура по всей стране не будет опускаться ниже +3°. А на Закарпатье и на юге и того выше - не менее +10°.
Впрочем, радоваться скорой весне рано, говорят синоптики. Температурные качели в Украине будут до Пасхи.
Потепление в Украине: прогноз от метеоролога Веры Балабух
Холода и морозы в Украине отступают, сейчас мы проживаем холодный период на следующей неделе наступит потепление.
По словам метеоролога Веры Балабух из Украинского гидрометеорологического института, сейчас Украина находится под действием завершающего антициклона и холодных воздушных масс.
"Они будут господствовать в Украине большую часть этой недели, потом им на смену придет циклон с теплом и осадками. Холода и морозы заканчиваются, вероятно, сейчас у нас самый холодный период. Уже следующая неделя будет гораздо теплее, днем дойдет до плюса, возможен мокрый снег", - уточнила она.
По ее словам, из-за увеличения продолжительности дня воздух будет прогреваться все больше. Пока что этому процессу мешает снег, который отражает солнце, но в целом - следующие недели в Украине будут значительно теплее.
- Винница-7°... -23°
- Днепр-4°... -16°
- Донецк-3°... -13°
- Житомир-9°... -22°
- Запорожье-4°... -14°
- Ивано-Франковск-1°... -17°
- Киев-9°... -23°
- Кропивницкий-6°... -18°
- Луганск-3°... -12°
- Луцк-8°... -17°
- Львов-4°... -15°
- Николаев-1°... -13°
- Одесса0°... -13°
- Полтава-6°... -20°
- Ровно-9°... -20°
- Симферополь+1°... -10°
- Сумы-8°... -23°
- Тернополь-5°... -18°
- Харьков-5°... -18°
- Херсон-1°... -13°
- Хмельницкий-6°... -21°
- Черкассы-7°... -23°
- Чернигов-9°... -24°
- Черновцы-2°... -18°