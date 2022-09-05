В понедельник, 5 сентября, в Киеве будет довольно прохладная, но практически безоблачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в течение дня столбики термометров в столице поднимутся до +16°...+18°. Без осадков, практически безоблачно.
Добавит прохлады северо-западный ветер, скорость которого будет в пределах 2,2 - 3 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 753-754 миллиметра ртутного столба.
Погода на сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +19°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.
В Тернополе 5 сентября ночью будет +11°, днем +20°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +14°...+25°, небольшая облачность.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.
В Виннице сегодня будет +5°...+19°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°, легкий дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +20°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+18°, дождь.
В Одессе 5 сентября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°.
В Херсоне в понедельник ночью +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +21°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +20°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +7°...+16°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +18°.
В Днепре сегодня температура ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +8°...+18°.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°.