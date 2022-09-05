В Украине продолжается период прохладной погоды. Сегодня, 5 сентября, практически по всей стране будет +16°...+21°, лишь на Закрапатье воздух прогреется до +25°. На Полтавщине и в Черкасской области ожидаются дожди. На остальной территории Украины - сухо и немного облачно.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +18°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +19°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.
- В Тернополе 5 сентября ночью будет +11°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +14°...+25°, небольшая облачность.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.
- В Виннице сегодня будет +5°...+19°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°, легкий дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+18°, дождь.
- В Одессе 5 сентября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°.
- В Херсоне в понедельник ночью +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +21°.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +7°...+16°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +18°.
- В Днепре сегодня температура ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +8°...+18°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°.
Народные приметы на 5 сентября
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5 сентября - Луппа, мученика. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц.