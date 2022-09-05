Сегодня в Украине будет холодно / фото УНИАН

В Украине продолжается период прохладной погоды. Сегодня, 5 сентября, практически по всей стране будет +16°...+21°, лишь на Закрапатье воздух прогреется до +25°. На Полтавщине и в Черкасской области ожидаются дожди. На остальной территории Украины - сухо и немного облачно.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +18°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +19°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
  • В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.
  • В Тернополе 5 сентября ночью будет +11°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +14°...+25°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.
  • В Виннице сегодня будет +5°...+19°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°, легкий дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+18°, дождь.
  • В Одессе 5 сентября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +21°.
  • В Запорожье температура ночью +9°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит +7°...+16°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +18°.
  • В Днепре сегодня температура ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +8°...+18°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°.
Погода в Украине 5 сентября / фото УНИАН

Народные приметы на 5 сентября

Видео дня

5 сентября - Луппа, мученика. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц. 

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