Осадков в столице сегодня не ожидается.

В понедельник, 24 октября, в Киеве весь день ожидается пасмурная и довольно прохладная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в течение дня столбики термометров в столице покажут всего +12°. Ожидается пасмурная погода, небо будет покрыто облаками, однако без существенных осадков.

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Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление. Его скорость составит 1,7 - 2,7 м/с. Атмосферное давление немного пониженное - 750 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +11°, днем +18°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +11°, днем +16°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью +11°, днем +17°.

В Тернополе 24 октября ночью будет +9°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +11°...+18°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°

В Виннице сегодня будет +7°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +9°, днем +14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +4°...+14°.

В Одессе 24 октября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +19°.

В Херсоне в понедельник ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Запорожье сегодня температура ночью +9°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах температура воздуха составит +7°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +12°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +7°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +7°...+14°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +12°.

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