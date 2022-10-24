Осадки ожидаются на севере и востоке Украины.

Неделя в Украине начнется с довольно теплой погоды. В понедельник, 24 октября, в большинстве областей температура поднимется до +16°...+19°, лишь на востоке и севере страны будет прохладнее, +12°...14°. Также на севере и востоке Украины местами пройдут дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +13°, небольшой дождь.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +11°, днем +18°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +11°, днем +16°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью +11°, днем +17°.

В Тернополе 24 октября ночью будет +9°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +11°...+18°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°

В Виннице сегодня будет +7°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +9°, днем +14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +4°...+14°.

В Одессе 24 октября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +19°.

В Херсоне в понедельник ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Запорожье сегодня температура ночью +9°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах температура воздуха составит +7°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +12°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +7°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +7°...+14°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +12°.

Народные приметы на 24 октября

Видео дня

24 октября - Филиппа, Теофана. Луна в тусклой дымке - к снегопаду. Ясная луна - предвестник мороза. Ветер подул с северной стороны - к большим холодам.

Вас также могут заинтересовать новости: