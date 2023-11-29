Она сообщила, будут ли резкие похолодания и сильные снегопады.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, какой будет грядущая зима.

В интервью, опубликованном на странице Украинского гидрометцентра в Facebook она отметила, что в последние десятилетия произошли серьезные изменения в климатической системе.

"Средняя за год температура в Украине выросла где-то на один градус. Лето и зима стали теплее почти на 1,5 градуса. А если посмотрим на отдельные месяцы, то, например, январь в отдельных регионах стал теплее на 2,5-3 градуса", - сказала Балабух.

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Говоря о том, какой будет зима 2023-2024, климатолог отметила, что этот год, скорее всего, не будет исключением из тенденции, характерной для Украины на протяжении последних лет и десятилетий.

"Очень вероятно, что температура зимы, зима этого года, также ожидается теплой", - отметила эксперт и добавила, что ожидается, что средняя за сезон температура в Украине может быть на 1-2 градуса выше нормы, что является достаточно большим значением.

В то же время Балабух объяснила, что речь идет лишь о преобладании более теплой погоды зимой, - более холодные дни также будут. "Будут периоды, когда температура будет ниже, когда будут возможны арктические вторжения", - добавила климатолог.

Она отметила, что зима в этом году приходит в Украину неохотно. Ожидается, что декабрь будет довольно теплым.

"И уж если возможны такие арктические вторжения, то они, скорее всего, будут, как классически у нас самые низкие температуры наблюдаются где-то в середине январе-второй половине января, в феврале, то именно этот период у нас может быть самый холодный. В этот период возможны сильнейшие снегопады, обычно", - рассказала Балабух.

Так, климатолог отметила, что зима обязательно придет, и выразила надежду, что большая часть зимнего периода будет комфортной для украинцев, с колебаниями температуры, как и в предыдущие зимы, в пределах от -5 до +5 градусов.

"А резкие похолодания маловероятны ... скорее всего, будут кратковременными и не очень интенсивными", - сказала Балабух.

Погода в декабре 2023 - каким будет начало месяца в Украине

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха отметила, что в начале декабря в Украине будут наблюдаться сильные температурные контрасты. В первых числах месяца ожидаются атмосферные фронт и циклоны, которые вызовут осадки. В дальнейшем погода стабилизируется, а осадки прекратятся.

Так, по ее словам, в частности 1 декабря температура в южных областях может достичь даже более 10 градусов тепла. В то же время в западных и северных областях будет небольшой мороз.

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