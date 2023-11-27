Грядущая зима в Украине будет теплее прошлогодней, однако зимние осадки все же ожидаются.

Грядущая зима в Украине будет аномально теплой, но все же метели, сильный ветер и снежные заносы будут. Об этом в интервью NV сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"В условиях изменения климата на территории Европы, и Украина не исключение, зимний период отметится положительными аномалиями температуры. То есть зима будет теплее, количество осадков в виде снега меньшим", - говорит синоптик.

Однако, по его словам, это совершенно не исключает того, что снег будет выпадать. Просто он будет неустойчивым и долго не будет лежать.

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"Что касается других вещей, то мы должны понимать, что зимний период всегда отмечался перемещением через Украину достаточно активных циклонов, которые приносили различные невзгоды. Это и усиление ветра, снежные заносы, метели и тому подобное. И это все будет. Но оно будет очень кратковременным", - сообщил специалист.

По его прогнозу, температурный режим в среднем на месяц будет выше нормы, которая обсчитана в соответствии с требованиями Всемирной метеорологической организации по оценке изменений климата.

"Это значит, что если в Киеве, например, среднемесячная температура января у нас составляет где-то 4 градуса мороза, то в нынешнем году (2024-м), с учетом тех тенденций, которые сегодня имеют место, она все равно будет на 2, а может и на 3 градуса выше этой нормы", - пояснил синоптик.

Он резюмировал, что грядущая зима будет не такой, как в прошлом году. "Она будет теплее. Будет еще теплее, но будут просто высокие перепады", - добавил он.

Погода в декабре 2023 - прогноз

По данным Укргидрометцентра, декабрь 2023 в Украине будет теплее нормы на 1-1,5°. Это означает, что средняя за месяц температура составит от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму - до 4° тепла.

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