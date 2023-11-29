Начало месяца будет с осадками, погода начнет стабилизироваться после третьего числа.

В начале декабря в Украине будут наблюдаться сильные температурные контрасты. В первых числах месяца ожидаются атмосферные фронт и циклоны, которые вызовут осадки. В дальнейшем погода стабилизируется, осадки прекратятся. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, 1 декабря температура в южных областях может достичь даже выше +10 градусов. В то же время в западных и северных областях будет небольшой мороз - в ночные часы температура будет опускаться до -3...-8, а днем - преимущественно около нуля.

"В пятницу 1 декабря снова могут быть осадки, но какой фазы, еще трудно говорить. Скорее всего, снова смешанной, из-за этих контрастов температур по территории страны", - говорит синоптик.

Видео дня

2 декабря, по ее данным, по южной части и в восточных областях днем может быть +9...+15. остальная территория - температура будет колебаться: преимущественно небольшой "минус".

"Если смотреть на первую декаду декабря, первые дни декабря - а это уже конец этой недели-как я отметила, в пятницу снова может быть атмосферный фронт и контрасты температуры по территории Украины. Затем 3-го числа снова может быть определенный циклон с юга, из акватории Черного моря, который принесет осадки югу", - прогнозирует Наталья Птуха.

В дальнейшем, по ее данным, ситуация станет немножко спокойнее: будет преобладать поле повышенного давления в первой декаде после, 3-го числа, то есть уже будет без осадков.

Погода в декабре 2023 - прогноз

В декабре 2023 года в Украине ожидается погода теплее на 1-1,5° относительно обычных показателей. Это означает, что средняя за месяц температура ожидается от 3° мороза до 2° тепла, а в Крыму - до +4°.

Вас также могут заинтересовать новости: