Ночью все еще возможны небольшие морозы, днем будет существенно теплее.

27 февраля – 5 марта 2023 года температура в большинстве областей Украины ожидается выше нормы на 1-4°С. Теплее всего традиционно будет в южной половине страны.

Количество осадков окажется в пределах нормы, периодически будет выпадать дождь и снег. Об этом рассказал кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич, сообщает "Метеопрог".

В понедельник, 27 февраля, ожидаются осадки в большинстве центральных, западных, южных и восточных областей. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -1…+5°С. В Карпатах в течение суток -7…-2°С.

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28 февраля осадков станет существенно меньше, только ночью на востоке и в Полтавской области еще задержится дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью -6…0°С, днем -3…+3°С; в Карпатах ночью до -10°С, на юге - до +9°С.

В среду, 1 марта, температура воздуха в ночное время составит -7…-2°С; днем 0…+6°С, на Закарпатье, юге Одесской области и Крыму +7…+10°С.

2 марта лишь на севере возможен дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью -6…0°С, днем 0…+6°С, в южных областях до +8°С.

В пятницу, 3 марта, осадков не предвидится. Ночью ожидается -5…+1°С, днем +3…+9°С. В Карпатах ночью -10…-5°С, днём около 0°С.

"На выходные, 4 – 5 марта, ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами туманы. Ветер западный / юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -3…+3°С, днём +3…+9°С, в южной части местами +10…+13°С", — прогнозирует Кибальчич.

Какой будет погода в начале весны - прогноз Диденко

В этом году начало весны в Украине будет с умеренной температурой и периодическими осадками. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко. По ее данным, лишь ожидается порывистый ветер.

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