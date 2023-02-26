В столице 27 февраля еще будет прохладно.

В понедельник, 27 февраля, в Украине ожидают вот такие температурные контрасты - от -5 градусов ночью до +20 днем. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

На севере и на западе Украины ночью ожидается 0...-5 градусов, на остальных территориях от 0 до +5 градусов. Днем в большинстве областей будет от 2 мороза до 3 тепла, в центре до +3...+6 градусов.

"А вот на юге и юго-востоке Украины запахнет апрелем, ожидается +10+15 градусов, в Крыму вероятно до +15+18, на южном побережье до +20 градусов!" - прогнозирует синоптик.

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Из-за такой невероятно пестрой температуры воздуха кое-где возможен и дождь, и снег.

"В Киеве 27-го февраля будет преобладать облачная погода, днем вероятны незначительные осадки. Температура воздуха в столице ночью -1...-3, днем около нуля, то есть холодновато", — подытожила Диденко.

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Первый весенний месяц в Украине будет очень теплым, а на востоке ожидается нехватка осадков, сообщает Укргидрометцентр. Средняя месячная температура предполагается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, март в Украине начнется с потепления.

Как утверждает климатолог Вера Балабух, в Украине ожидается ранняя и теплая весна, местами с аномальными температурами.

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