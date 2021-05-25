Повышение температуры вызывает таяние льда и вечной мерзлоты в Арктике.

Температура в Арктике поднялась до рекордных показателей.

Об этом сообщает The Independent.

По словам метеорологов, ошеломляюще теплая температура в Арктике побила рекорды на северо-западе России. В некоторых частях Арктики температура превысила 30°C, что значительно выше среднего значения для этого времени года.

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Скотт Дункан, метеоролог из Великобритании, охарактеризовал условия как "поистине исключительные для любого времени года, но ошеломляющие для мая". По прогнозам специалистов, сильные волны тепла в регионе станут более частыми.

Повышение температуры вызывает таяние льда и вечной мерзлоты в Арктике, в результате чего метан выбрасывается в атмосферу и способствует глобальному нагреву.

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Автор: Екатерина Лиманская