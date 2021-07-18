По словам президента Германии, пройдут недели, прежде чем можно будет полноценно оценить ущерб.

Число погибших в результате разрушительных наводнений в Западной Германии и Бельгии увеличилось по меньшей мере до 170 человек.

По информации Reuters, 143 человека погибли в результате наводнения, ставшего крупнейшим стихийным бедствием Германии за более чем полвека. Среди них около 98 жителей района Арвайлер к югу от Кельна.

Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести, некоторые районы по-прежнему недоступны из-за высокого уровня воды и отсутствия связи.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Эрфтштадт в земле Северный Рейн-Вестфалия, где в результате катастрофы погибли по меньшей мере 45 человек.

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По словам президента, пройдут недели, прежде чем можно будет полноценно оценить ущерб, который, как ожидается, составит несколько миллиардов евро.

В Бельгии тем временем число погибших увеличилось до 27, по данным национального кризисного центра, координирующего спасательную операцию. Кроме того, 103 человека пропали без вести или же с ними нет связи.

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Автор: Катерина Комолова