Зимние осадки ожидаются уже через несколько дней.

Буквально через несколько дней в Украине ожидается снег.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, согласно прогнозу, снег выпадет в понедельник, 15 ноября.

Первые зимние осадки ожидаются в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. При этом дневные температуры будут на уровне -1°...+2°.

Напомним, в Украине с понедельника, 15 ноября, ожидается новая волна похолодания. Согласно прогнозу, возможен мокрый снег, а ночные морозы достигнут -6°...-8°.

Так, по данным замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, в период с 15 по 18 ноября погоду без существенных осадков будет определять антициклон. Она также заявила, что 15 ноября атмосферные фронты принесут небольшой мокрый снег. По ее словам, снег возможен в Карпатах и на востоке Украины.

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Автор: Екатерина Лиманская