С новой недели в Украине будет наблюдаться новый виток похолодания.

В Украине с понедельника, 15 ноября, ожидается новая волна похолодания. Согласно прогнозу, возможен мокрый снег, а ночные морозы достигнут -6°...-8°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Как сообщалось ранее, в Украину после нескольких холодных дней идет небольшое потепление. Оно будет небольшим и непродолжительным. Уже к концу недели столбики термометров вновь начнут опускаться.

Так, в понедельник, 15 ноября, в Украине опять ожидаются сильные ночные морозы. Практически по всей стране будет -5°...-7°, лишь в южных областях -5°...-2°. В этот день на Востоке, а также в Крыму ожидается мокрый снег.

Еще холоднее станет во вторник, 16 ноября. Несмотря на солнечную погоду, в большинстве областей дневная температура составит лишь 0°...+1°, на Востоке - до -1° днем, на Юге - до +3°. Ночью столбики термометров будут опускаться до -4°...-8°.

Солнечная, но холодная погода ожидается и 17 ноября. Лишь в четверг, 18 ноября, столбики термометров слегка поползут вверх.

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Автор: Екатерина Лиманская