Уже через несколько дней атмосферные фронты принесут в Украину небольшой мокрый снег.

Уже через несколько дней в Украине ожидается мокрый снег.

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"В период с 15 по 18 ноября погоду без существенных осадков будет определять антициклон, правда, 15 ноября атмосферные фронты принесут небольшой мокрый снег, он возможен в Карпатах и на востоке страны", - рассказала она.

В целом, по словам специалиста, до 12 ноября в Украине будет сухая и прохладная погода, а затем немного потеплеет.

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"12 ноября температура поднимется до 5-12 градусов тепла. В выходные, 13 и 14 ноября, осадков не ожидается, правда, днем в воскресенье в западных областях возможен небольшой дождь, а в Карпатах - мокрый снег", - предупредила она.

Напомним, в Украине с понедельника, 15 ноября, ожидается новая волна похолодания. Согласно прогнозу, возможен мокрый снег, а ночные морозы достигнут -6°...-8°.

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Автор: Екатерина Лиманская