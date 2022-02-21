Распространению пламени способствует жаркая погода.

В Аргентине бушует самый масштабный пожар за всю историю страны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, на северо-востоке страны горят 800 тысяч гектаров леса. Пламя быстро распространяется. За сутки охватывает около 30 тысяч гектаров.

Более тысячи пожарных и армейцы пока не в состоянии удержать этот прогресс. Мешают сильный ветер и жара. Выгорало уже более 10 процентов региона, под угрозой один из крупнейших национальных парков страны.

По прогнозам синоптиков, к концу недели погода будет становиться все жарче.

Напомним, пожары в Аргентине нанесли непоправимый ущерб окружающей среде и серьезный экономический ущерб. Как сообщал Погода УНИАН, первые пожары в стране вспыхнули еще в середине декабря и быстро распространились из-за сильной засухи. Уровень влажности в пострадавшем районе упал до 15%, хотя обычно составляет около 70%.

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