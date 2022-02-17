Гигантские пожары бушуют на северо-востоке Аргентины, сжигая 200000 акров земли в день (почти 81000 гектар - УНИАН).
Об этом сообщает Protothema.
Как сообщается, в общем огнем уже уничтожено более 2,8 миллиона гектар посевов и пастбищ. Пожары нанесли непоправимый ущерб окружающей среде и серьезный экономический ущерб.
Гигантские пожары бушуют уже несколько недель в северо-восточной аргентинской провинции Корриентес. Согласно последним данным, огонь уничтожил около 6% от общей площади провинции.
По данным издания, пожары продолжают распространяться, а выделяющийся дым не позволяет обновлять спутниковые измерения.
Как сообщается, первые пожары вспыхнули еще в середине декабря и быстро распространились из-за сильной засухи. Уровень влажности в пострадавшем районе упал до 15%, хотя обычно составляет около 70%. Национальная метеорологическая служба Аргентины прогнозирует лишь несколько небольших дождей.
Напомним, ранее в Южной Калифорнии на фоне рекордной жары и усиливающейся засухи разразился масштабный лесной пожар.