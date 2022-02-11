В Южной Калифорнии установилась теплая и сухая погода, что способствует распространению огня.

В Южной Калифорнии на фоне рекордной жары и усиливающейся засухи разразился масштабный лесной пожар. Проводится эвакуация.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщается, в последнее время прохладная и дождливая погода сменилась рекордно теплой и сухой. Тут же появились сообщения о лесных пожарах в Лагуна-Бич и округе Лос-Анджелес.

Распространению огня способствует ветер и высокие температуры. Жители были вынуждены эвакуироваться, так как густые клубы дыма накрыли прибрежный район.

По данным издания, огонь распространился на 150 акров (60 гектар - УНИАН). Сообщается, что один из пожаров сжег два дома. На место происшествия как в воздухе, так и на земле было направлено более 200 пожарных. Причина пожара устанавливается.

По прогнозам синоптиков, жаркая и сухая погода сохранится в Калифорнии и в следующем месяце. Это еще больше усугубит засуху и создаст условия для более серьезных пожаров.

Как сообщал Погода УНИАН, в 2021 году лесные пожары уничтожили калифорнийский город Гринвилл. Пожар "Дикси" охватил горный городок в Северной Калифорнии, сравняв с землей большую часть его исторического центра и оставив жилые кварталы в пепле. Тогда стихия уничтожила более 100 домов, а также коммерческие предприятия.

Масштабные лесные пожары бушевали на севере Калифорнии. Огонь быстро распространялся из-за сильного порывистого ветра, наличия сухой травы и сильной жары.

Вас также могут заинтересовать новости: