Пятница в Киеве будет холодной, мокрой и пасмурной: прогноз на 22 ноября

Накануне выходных, 22 ноября, в Киеве будет холодно, пасмурно, а также ожидаются осадки. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью температура упадет до +2°, днем будет около 0°, а к вечеру температура постепенно повысится до +4°. В течение дня пройдет небольшой снег с дождем.
Ощущение холода усилит ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление в течение дня снизится с 742 до 733 миллиметров ртутного столба.
Погода 22 ноября - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -1°, днем 0°, снег.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем 0°, снег.
В Тернополе 22 ноября ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, снег.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +2°, пасмурно, снег с дождем.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.
В Виннице завтра будет -2°...+5°, пасмурно, мокрый снег.
В Житомире в пятницу ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+3°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +7°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+5°.
В Одессе 22 ноября - пасмурно, температура ночью +2°, днем +14°.
В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +13°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +3°, небольшая облачность, снег.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+11°.
В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +5°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +5°.