Пятница в Киеве будет холодной, мокрой и пасмурной: прогноз на 22 ноября

22 ноября в Киеве ожидается мокрый снег.

Накануне выходных, 22 ноября, в Киеве будет холодно, пасмурно, а также ожидаются осадки. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью температура упадет до +2°, днем будет около 0°, а к вечеру температура постепенно повысится до +4°. В течение дня пройдет небольшой снег с дождем.

Ощущение холода усилит ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление в течение дня снизится с 742 до 733 миллиметров ртутного столба.

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Погода 22 ноября - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -1°, днем 0°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Тернополе 22 ноября ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +2°, пасмурно, снег с дождем.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -2°...+5°, пасмурно, мокрый снег.

В Житомире в пятницу ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +7°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+5°.

В Одессе 22 ноября - пасмурно, температура ночью +2°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +3°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+11°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +5°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +5°.

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