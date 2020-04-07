В Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность

Лавинная опасность ожидается 7-8 апреля.

В Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 7-8 апреля из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.

Читайте также Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +19° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"7-8 апреля в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 8 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки до 0-5°.