В Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность
Лавинная опасность ожидается 7-8 апреля.
В течение 7-8 апреля из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +19° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"7-8 апреля в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 8 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки до 0-5°.
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