В Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность

10:56, 7 апреля 2020
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Лавинная опасность ожидается 7-8 апреля.

В Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность / zak.depo.ua
В Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 7-8 апреля из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +19° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"7-8 апреля в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 8 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки до 0-5°.

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Теги: #погода#лавина
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