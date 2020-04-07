Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине 8 апреля

Местами ожидается до -5°.

Иллюстративное фото / nkul.livejournal.com

Ночью 8 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки до 0-5°.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 8 апреля в восточных и Запорожской областях сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности - оранжевый); в Херсонской, Днепропетровской областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине на Благовещение, 7 апреля, будет теплой и солнечной.