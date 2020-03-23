Погода на завтра: в Украине без осадков, местами ночью похолодает до -13° (видеопрогноз)
По всей стране завтра будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 марта в Украине без осадков, температура до -13°.
Погода на неделю: на смену морозам в Украину придет тепло до +17° (карта)
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +6°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -13°, днем до +3°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 24 марта вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 24 марта
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+2°... -6°
- Днепр+4°... -5°
- Донецк+4°... -5°
- Житомир+3°... -7°
- Запорожье+5°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -11°
- Киев+2°... -5°
- Кировоград+3°... -5°
- Луганск+2°... -7°
- Луцк+2°... -6°
- Львов+2°... -7°
- Николаев+5°... -3°
- Одесса+5°... -1°
- Полтава+3°... -4°
- Ровно+1°... -7°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы+1°... -6°
- Тернополь+2°... -7°
- Харьков+2°... -6°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+3°... -7°
- Черкассы+5°... -5°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы+2°... -7°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+3 °
Влажность:90 %
Давление:761 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:87 %
Восход:07:07
Закат19:25
Видимость:3.2 км
Фаза луны:
Лента новостей