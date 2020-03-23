Погода на завтра: в Украине без осадков, местами ночью похолодает до -13° (видеопрогноз)

16:30, 23 марта 2020
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По всей стране завтра будет холодно.

Завтра в Украине будет холодно / Фото УНИАН
Завтра в Украине будет холодно / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 марта в Украине без осадков, температура до -13°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +6°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -13°, днем до +3°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +6°.

Согласно народному прогнозу, 24 марта вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#похолодание
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