На юге Испании произошло наводнение

Сейчас в Испании проходит конференция участников Рамочного соглашения ООН по изменению климата.

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Из-за паводков на юге Испании эвакуировали сотни местных жителей.

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Угроза наводнений возникла из-за сезонных проливных дождей. В городе Сан-Хавье зафиксировали выпадение 126 литров на кв. м. менее чем за 2 часа, передает Euronews.

Сейчас в Мадриде проходит конференция участников Рамочного соглашения ООН по изменению климата. Официальные мероприятия сопровождаются акциями протеста экоактивистов, которые обвиняют правительства и чиновников в недостаточно ответственном отношении к борьбе с глобальным потеплением и в потворствовании промышленникам, которые наносят вред окружающей среде.

Напомним, тайфун "Тисой", четырежды выходивший на сушу в островной группе Лусон, привел к гибели двух человек на Филиппинах.