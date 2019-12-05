На юге Испании произошло наводнение
Сейчас в Испании проходит конференция участников Рамочного соглашения ООН по изменению климата.
Из-за паводков на юге Испании эвакуировали сотни местных жителей.
На Сомали надвигается тропический циклон
Угроза наводнений возникла из-за сезонных проливных дождей. В городе Сан-Хавье зафиксировали выпадение 126 литров на кв. м. менее чем за 2 часа, передает Euronews.
Сейчас в Мадриде проходит конференция участников Рамочного соглашения ООН по изменению климата. Официальные мероприятия сопровождаются акциями протеста экоактивистов, которые обвиняют правительства и чиновников в недостаточно ответственном отношении к борьбе с глобальным потеплением и в потворствовании промышленникам, которые наносят вред окружающей среде.
Напомним, тайфун "Тисой", четырежды выходивший на сушу в островной группе Лусон, привел к гибели двух человек на Филиппинах.
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