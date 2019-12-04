Жертвами тайфуна "Тисой" на Филиппинах стали два человека
От ураганного ветра и наводнений пострадали многие районы в центральной части страны.
Тайфун "Тисой", четырежды выходивший на сушу в островной группе Лусон, привел к гибели двух человек на Филиппинах.
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Сейчас он продолжает движение в Южно-Китайском море в западном направлении со скоростью 25 км/ч. Скорость ветра оценивается в 130 км/ч, порывы - в 160 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг.
От ураганного ветра и наводнений пострадали многие районы в центральной части страны. Штормовые предупреждения продолжают действовать на западе Филиппин. Пока известно о двух погибших на острове Миндоро. Ранее сообщалось о нескольких раненых на острове Самар.
Напомним, тропический шторм "Халонг" в Тихом океане усилился до супертайфуна.
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