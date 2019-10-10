В Киеве закончился безморозный период
Безморозный период в столице длился 192 дня.
Во вторник, 8 октября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась ниже 0º - до -0,3 º.
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Безморозный период в столице длился с 30 марта - 192 дня. По климатической норме это случается 18 октября и средняя продолжительность такого периода составляет в столице 188 дней.
Климатологи обсерватории добавили, что кратчайшие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг.: всего 144 дня, а самые длинные - 223 дня - в 2008 и 2013 годах.
Напомним, в четверг, 10 октября, в Киеве без осадков, температура до +19°.
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