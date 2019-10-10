В Киеве закончился безморозный период

Безморозный период в столице длился 192 дня.

В столице закончился безморозный период / УНИАН

Во вторник, 8 октября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась ниже 0º - до -0,3 º.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Безморозный период в столице длился с 30 марта - 192 дня. По климатической норме это случается 18 октября и средняя продолжительность такого периода составляет в столице 188 дней.

Климатологи обсерватории добавили, что кратчайшие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг.: всего 144 дня, а самые длинные - 223 дня - в 2008 и 2013 годах.

Напомним, в четверг, 10 октября, в Киеве без осадков, температура до +19°.