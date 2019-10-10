В Киеве сегодня без осадков, температура до +19°

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 октября, в Киеве без осадков, температура до +19°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:09, а зайдет в 18:19.

Как сообщал УНИАН, 10 октября в Украине потеплеет, без осадков.

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