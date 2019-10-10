В Киеве сегодня без осадков, температура до +19°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 10 октября, в Киеве без осадков, температура до +19°.
Завтра в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 6,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:09, а зайдет в 18:19.
Как сообщал УНИАН, 10 октября в Украине потеплеет, без осадков.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+18°... +8°
- Днепр+16°... +10°
- Донецк+17°... +6°
- Житомир+16°... +6°
- Запорожье+16°... +11°
- Ивано-Франковск+19°... +6°
- Киев+18°... +6°
- Кировоград+21°... +9°
- Луганск+17°... +6°
- Луцк+15°... +7°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+19°... +11°
- Одесса+21°... +11°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+16°... +7°
- Симферополь+20°... +11°
- Сумы+16°... +7°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+17°... +9°
- Херсон+19°... +12°
- Хмельницкий+18°... +6°
- Черкассы+20°... +8°
- Чернигов+16°... +6°
- Черновцы+20°... +8°
Виргиния, США
+ 12 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+12 °
Влажность:72 %
Давление:760 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:13
Закат18:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей