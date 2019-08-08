Из-за непогоды в Украине обесточены 16 населенных пунктов

09:40, 8 августа 2019
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В Волынской области без электроэнергии остались 12 населенных пунктов.

Из-за непогоды в Украине обесточены 16 населенных пунктов / Фото УНИАН
Из-за непогоды в Украине обесточены 16 населенных пунктов / Фото УНИАН

В ночь на 8 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 16 населенных пунктов.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Волынской области без электроэнергии остались 12 населенных пунктов, в Житомирской - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в Ривненской области 7 августа в г. Здолбунов в результате сильных порывов ветра в здании дома-интерната престарелых были повреждены шиферные покрытия крыши (сорвано около 300 листов). Пострадавших нет, эвакуация и отселение не проводились.

Напомним, 8 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.

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Теги: #погода#ветер#непогода
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