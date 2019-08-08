Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

08:00, 8 августа 2019
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Местами температура до +31°.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +31°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +31°.

В северных областях грозы. Температура до +29°. В центре переменная облачность, температура до +31°.

Прогноз на 8 августа / УНИАН
Прогноз на 8 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай - хлеб прибирай", и старались убрать хлеб с поля как можно раньше, тем более что этот день чаще всего был теплым и сухим. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара#Гроза
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