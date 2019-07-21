В центральной Португалии бушуют лесные пожары, пострадали 20 человек (фото)
Власти находят странным то, что все возгорания начались примерно в одном и том же районе в субботу.
Лесные пожары в центральной Португалии вынуждают людей покидать свои дома, на борьбу с огнем в регион отправлены сотни пожарных.
В одной из деревень от огня пострадали 20 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Также от огня пострадали как минимум семеро пожарных, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на Reuters.
В тушении трех очагов в гористых окрестностях города Каштелу-Бранку задействованы самолеты и вертолеты. В воскресенье власти сообщили, что два очага из трех были взяты под контроль.
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Заведено уголовное дело по подозрению в поджоге, сообщает Reuters. Как заявил министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрито, власти находят странным то, что все возгорания начались примерно в одном и том же районе в субботу между 14:30 и 15:30 по местному времени.
Пожары распространились из-за сильного ветра, который затрудняет их тушение. "Мы готовы к трудному дню", - заявил в воскресенье утром представитель службы спасения Белу Кошту.
К борьбе с пожарами привлечена армия. В тушении задействованы сотни машин, в том числе бульдозеров. Перекрыты некоторые крупные трассы.
Местного жителя, получившего ожоги первой и второй степени, на вертолете доставили в больницу в Лиссабоне.
Как ожидается, в воскресенье температура воздуха в Каштелу-Бранку достигнет 31 градуса. В шести регионах центральной и южной Португалии объявлена повышенная готовность к пожарам.
Лесные пожары - проблема, с которой Португалия сталкивается ежегодно. В стране теплый климат и обширные лесные угодья, а с Атлантического океана дуют сильные ветра.
Ранее УНИАН сообщал, что в нескольких европейских странах бушуют лесные пожары.
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