Европу охватили лесные пожары

10:44, 17 июля 2019
39
0

В Хорватии из-за пожара эвакуировали около 10 тысяч туристов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В нескольких европейских странах бушуют лесные пожары.

В Аризоне бушует масштабный лесной пожар

Так, из-за пожара около 10 тысяч туристов были эвакуированы с популярного пляжа Зрче на хорватском острове Паг, где традиционно проходят многолюдные вечеринки, передает Euronews

Пламя удалось быстро взять под контроль при помощи трех пожарных самолетов, которые немедленно вылетели на место происшествия. В результате пожара никто не пострадал.

Лесной пожар также горел в туристическом регионе Коста-дель-Соль на юге Испании, его удалось локализовать. Но жаркая засушливая погода все еще таит в себе угрозу, и пожарные продолжают работать, чтобы не только потушить пламя, но и по возможности предотвратить новое возгорание.

15 июля пожар выжег около 1000 гектаров земли в районе муниципалитета Бенехама недалеко от Валенсии (Испания), но в самом городе люди и строения не пострадали. Здесь пожарным помогла погода: температура воздуха резко снизилась, ветер стих, и пошел дождь. Это позволило справиться с огненной стихией. 

Напомним, в лесу на территории автономного района Внутренняя Монголия (Китай) вспыхнул пожар.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#лесной пожар
Читайте также
Европу охватили лесные пожары Европу охватили лесные пожары
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +20° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +20°
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29° (карта)
Корсику атаковали водяные смерчи (видео) Корсику атаковали водяные смерчи (видео)
Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах в Украине Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +22° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +22°
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
60 %
753 мм
4.8 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять