Европу охватили лесные пожары

В Хорватии из-за пожара эвакуировали около 10 тысяч туристов.

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В нескольких европейских странах бушуют лесные пожары.

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Так, из-за пожара около 10 тысяч туристов были эвакуированы с популярного пляжа Зрче на хорватском острове Паг, где традиционно проходят многолюдные вечеринки, передает Euronews.

Пламя удалось быстро взять под контроль при помощи трех пожарных самолетов, которые немедленно вылетели на место происшествия. В результате пожара никто не пострадал.

Лесной пожар также горел в туристическом регионе Коста-дель-Соль на юге Испании, его удалось локализовать. Но жаркая засушливая погода все еще таит в себе угрозу, и пожарные продолжают работать, чтобы не только потушить пламя, но и по возможности предотвратить новое возгорание.

15 июля пожар выжег около 1000 гектаров земли в районе муниципалитета Бенехама недалеко от Валенсии (Испания), но в самом городе люди и строения не пострадали. Здесь пожарным помогла погода: температура воздуха резко снизилась, ветер стих, и пошел дождь. Это позволило справиться с огненной стихией.

Напомним, в лесу на территории автономного района Внутренняя Монголия (Китай) вспыхнул пожар.