В Украине сегодня на большинстве территории пройдут дожди, в остальных областях – жара
В столице в воскресенье будет дождливо, температура днем поднимется до +24°.
В воскресенье, 14 июля, на части территории Украины погода будет дождливой, а на остальной – солнечной и без осадков.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Температура воздуха в среднем по Украине составит +21 - +23°, на юге столбики термометров поднимутся до +28°.
По данным Укргидрометцентра, в западной части, днем и в северных и центральных областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории солнечно и без осадков.
Ветер днем юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура +20 - +25°; в южной части днем +23 - +28°; в Карпатах +10 - +15.
В Киеве днем кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью +11 - +13°, днем +22 - +24°. На Киевщине днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура +20 - +25°.
Как сообщал УНИАН, в странах Южной Азии десятки людей погибли из-за проливных муссонных дождей, которые спровоцировали сильные наводнения и оползни.
Погода в Украине
- Винница+22°... +13°
- Днепр+26°... +15°
- Донецк+25°... +11°
- Житомир+23°... +13°
- Запорожье+26°... +15°
- Ивано-Франковск+20°... +12°
- Киев+23°... +14°
- Кировоград+24°... +13°
- Луганск+26°... +14°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+19°... +9°
- Николаев+26°... +15°
- Одесса+26°... +13°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+23°... +12°
- Тернополь+19°... +11°
- Харьков+24°... +14°
- Херсон+26°... +15°
- Хмельницкий+22°... +13°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+23°... +13°
- Черновцы+23°... +14°