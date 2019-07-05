После мощнейшего землетрясения в Калифорнии зафиксировали еще более 150 подземных толчков (фоторепортаж)

Сейсмологи прогнозируют, что в ближайшие дни мощное землетрясение может повториться.

Южную Калифорнию всколыхнуло мощнейшее за последние 20 лет землетрясение, которое ощущалось даже в Лас-Вегасе.

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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Риджкреста, населенного пункта к западу от пустыни Мохаве и примерно в 150 милях к северу от Лос-Анджелеса.

По данным сейсмолога USGS Роберта Грейвса, после землетрясения было зафиксировано не менее 159 повторных подземных толчков магнитудой 2,5 и более, сообщает CNN. Самые крупные из них были магнитудой 4,6.

Сейсмологи прогнозируют, что с большой вероятностью мощное землетрясение может повториться, а магнитуда афтершоков может достигать 5 баллов.