В Калифорнии произошло мощное землетрясение
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в 240 км от Лос-Анджелеса.
Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в среду утром рядом с городом Риджкрест на юге Калифорнии, в 240 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса.
Об этом сообщает Associated Press, передает «Голос Америки».
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Как сообщает Геологическая служба, землетрясение, магнитуду которого первоначально оценили на уровне 6,6, было поверхностным – толчки произошли на глубине 8,7 км. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
После первого толчка, который ощутили жители Лос-Анджелеса, была отмечена серия небольших афтершоков.
Стоит отметить, что Калифорния находится в так называемом Тихоокеанском Огненном кольце, в этом штате часто происходят землетрясения.
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