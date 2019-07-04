В Калифорнии произошло мощное землетрясение

22:51, 4 июля 2019
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Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в 240 км от Лос-Анджелеса.

Толчки произошли на глубине 8,7 км / фото: Википедия
Толчки произошли на глубине 8,7 км / фото: Википедия

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в среду утром рядом с городом Риджкрест на юге Калифорнии, в 240 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает Associated Press, передает «Голос Америки».

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Как сообщает Геологическая служба, землетрясение, магнитуду которого первоначально оценили на уровне 6,6, было поверхностным – толчки произошли на глубине 8,7 км. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

После первого толчка, который ощутили жители Лос-Анджелеса, была отмечена серия небольших афтершоков.

Стоит отметить, что Калифорния находится в так называемом Тихоокеанском Огненном кольце, в этом штате часто происходят землетрясения.

Скриншот: "Голос Америки"
Скриншот: "Голос Америки"
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Теги: #землетрясение#США#Калифорния
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