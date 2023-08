"Синий жук", "Бродяги" и "Слабачка": что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выходят супергеройский фильм "Синий жук" по комиксам DC, дерзкая комедия с рейтингом R "Бродяги", сатирический хоррор "Слабачка" и еще несколько новинок. Онлайн, тем временем, выйдет анимационный фильм "Король обезьян". Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Синий Жук

Blue Beetle (США, 2023, фантастика/экшн/супергеройское)

В центре сюжета этого фильма, являющегося частью расширенной вселенной DC – выпускник колледжа Хайме Рейес, который возвращается в родной дом в Техасе, с надеждой на счастливое будущее. Однако дом теперь – совсем не то место, каким он его помнит. Пока парень ищет свое предназначение, вмешивается судьба: Хайме неожиданно становится владельцем Скарабея – древней реликвии инопланетных биотехнологий. Скарабей выбирает его своим симбиотическим хозяином и одаривает невероятными доспехами. Когда Хайме одевает их, он обладает необычайными и непредсказуемыми способностями, которые навсегда меняют его жизнь. Хайме становится супергероем – Синим Жуком.

Главную роль в фильме исполнил Шоло Маридуэнья, прежде всего известный по сериалу Netflix Cobra Kai. Он станет первым латинским супергероем в киновселенной DC. Также одну из важных ролей в фильме исполнила Сьюзан Сарандон ("Иствикские ведьмы", "Тельма и Луиза", "Облачный атлас").

Снял фильм пуэрториканский режиссер Анхель Мануэль Сото, зарекомендовавший себя социальной драмой "Короли Шарм-Сити" 2020 года, которая получила в целом положительные отзывы критиков.

По слухам, фильм будет иметь две сцены после титров. В то же время, после премьеры фильма в Лос-Анджелес 15 августа глава DC Studios Джеймс Ганн намекнул на будущее супергероя в обновленной киновселенной DC. "Я не могу дождаться, когда зрители познакомятся с Хайме Рейесом, который в будущем станет замечательной частью DCU!", – написал он в своем Instagram.

Первые отзывы о фильме весьма положительные. Так, сейчас на IMDb у него оценка 8,4 балла из 10.

Подробную рецензию на фильм вскоре читайте на УНИАН.

Бродяги

Strays (США, 2023, комедия/приключения)

В центре сюжета этой дерзкой комедии со взрослым рейтингом R (для зрителей 16+) – пес по имени Реджи, которого хозяин выгоняет из дома. Реджи решает объединить силы вместе с другими лохматыми бродягами, чтобы организовать план идеальной мести.

В оригинальной озвучке песиков озвучивали Уилл Фаррелл ("Барби", "Сводные братья"), Джейми Фокс ("Джанго освобожденный", "Рэй"), Айла Фишер ("Исповедь шопоголика", "Иллюзия обмана") и Рэндалл Парк ("Человек-муравей и Оса", "ВандаВижн"). Хозяина Реджи – Дага – сыграл Уилл Форте (звезда и создатель сериала "Последний человек на Земле"). Также в фильме есть камео актера Денниса Куэйда ("Враг мой", "Послезавтра") в роли самого себя.

Режиссером фильма выступил Джош Гринбаум, который до этого много работал на телевидении.

Судя по всему, первым зрителям этот фильм с кучей шуток "на грани фола" понравился. Так, на IMDb у него сейчас оценка 7 баллов из 10.

Подробную рецензию на фильм вскоре читайте на УНИАН.

Слабачка

Sissy (Австралия, 2022, черная комедия/фильм ужасов)

Сюжет фильма разворачивается вокруг Сесилии – известной инфлюенсерши, современной и независимой молодой женщины. Ее образцовую жизнь переворачивает внезапная встреча с лучшей подругой детства Эммой. Девушка приглашает Сесилию провести выходные в отдаленном домике в горах. Но уже там выясняется, что среди гостей также есть девушка, которая своей травлей превратила детство главной героини в кошмар. Уже взрослая обидчица снова берется за свое, но, похоже, она забыла, что может произойти, если назвать Сесилию "слабачкой". Создатели ленты называют ее мрачно комедийной и чрезвычайно жестокой сатирой на самовиктимизацию миллениалов в эпоху соцсетей.

"Слабачка" – это картина от продюсера фильмов "Люди Икс: Первый класс", "Люди Икс: Дни Минувшего Будущего" и "Люди Икс: Апокалипсис" Джейсона Тейлора.

Режиссерское кресло заняла Ханна Барлоу. Она не только написала сценарий и поставила ленту, но и сыграла Эмму – подругу детства главной героини. Кроме этого, она еще и исполнила один из саундтреков.

Главную же роль в фильме исполнила австралийская актриса и певица Аиша Ди, которая отличилась главными ролями во многих телесериалах, среди которых "Сладкие и порочные", "Жирный шрифт" и "Нулевой канал".

За эффектные кровавые сцены отвечал художник по пластическому гриму и макияжу Ларри Ван Дейнговен, работавший над оскароносными "Из соображений совести" и "Леви", а также над фильмами "Мортал Комбат" и "Берлинский синдром".

Мировая премьера картины состоялась на одном из самых заметных американских фестивалей South by Southwest в 2022 году. Ленту тепло встретили критики: The Guardian назвали ее "очень дерзкой и дико интересной", а Time Out – "кроваво веселой". В частности, рейтинг фильма на Rotten Tomatoes от критиков составляет 96% с пометкой "Сертифицированная свежесть", которая присуждается картинам с лучшими рецензиями, а на Metacritic кинообозреватели дали ему 67 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы". Между тем, зрители были более строги к фильму – на IMDb у фильма оценка 6,1 балл из 10, а на Rotten Tomatoes у него 64% одобрения от широкой аудитории.

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Хрюк

Knor (Нидерланды, 2022, комедия/семейный/анимация)

Главная героиня этого комедийного анимационного фильма получила на свой девятый день рождения поросенка от дедушки. Ее родители не слишком обрадовались такому подарку, поэтому девочке разрешили оставить поросенка только при условии, что его будут дрессировать. Но вдруг оказывается, что у дедушки появились свои планы на зверушку.

Картину создала нидерландский режиссер Маша Гальберштад – фанатка книг Роальда Дала ("Чарли и шоколадная фабрика", "Фантастический мистер Лис", "Матильда"). "Паця" вдохновлена, в частности, его творчеством и полна соответствующей атмосферы и юмора.

Благодаря высокому уровню детализации, мультфильм не избегает сравнения с работами легендарной студии Aardman, известной лентами "Барашек Шон" и "Побег из курятника".

Мировая премьера фильма состоялась на 72-м Берлинском международном кинофестивале в программе Generation Kplus. На родине мультфильма В Нидерландах он стал зрительским хитом и получил звание "Золотого фильма", пересекая отметку в 100 тысяч проданных билетов. Также на Нидерландском кинофестивале картина получила три награды "Золотой теленок": за лучшие фильм, режиссуру и работу художника-постановщика – "Хрюк" стал первым анимационным фильмом, получившим главный приз фестиваля. Кроме того, лента вошла в шортлист нынешней премии "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Украинская премьера фильма состоялась на 10-м юбилейном Чилдрен Кинофесте.

Сейчас на IMDb у фильма оценка 7,3 балла из 10.

Поговори со мной

Talk to Me (Австралия, 2022, триллер/ужасы)

В центре сюжета фильма – группа подростков, собирающихся на спиритическую вечеринку, чтобы попытаться вызвать духов с помощью странной забальзамированной руки. Все в восторге от игры, пока один из участников не заходит слишком далеко. Он открывает дверь, выпуская на волю чудовищные сверхъестественные силы. Теперь духи заставляют игроков выбирать, кому доверять: мертвым или живым.

Главную роль в фильме исполнила Софи Уайльд ("Магические двери"), а его режиссерами выступили братья-близнецы, ютуберы Майкл и Дэнни Филиппу – для них это полнометражный режиссерский дебют.

Премьера фильма состоялась в октябре 2022 года на фестивале Adelaide Film Festival, но он стал доступен широкой публике только в этом году. Фильм получил в основном положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 95% одобрения от критиков и 82% от зрителей. Между тем, на Metacritic у него 76 баллов от кинообозревателей и 7,5 от широкой аудитории, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Из плохих новостей – также фильм уже официально вышел в российский прокат, поэтому вам решать, поддерживать ли его кошельком.

Миссия на двоих

Hidden Strike (Китай, США, 2023, комедия/боевик)

События этого фильма происходят в недалеком будущем, в котором набирают обороты нефтяные войны. Спецназовцы из разных стран Крис Ван Хорн и Луо Фэнг всего за 24 часа превратились из врагов в напарников, которым поручено перевести группу гражданских вдоль "Шоссе смерти" в безопасную зону. Напарникам по неволе придется удержаться от желания поубивать друг друга, чтобы выполнить свою опасную и эпическую миссию на двоих.

В роли Луо Фэна снялся культовый актер и каскадер Джеки Чан ("Иностранец", франшизы "Доспехи Бога", "Час Пик"), который до сих пор остается одним из самых популярных героев экшенов в мире: его отличает собственный и хорошо узнаваемый боевой стиль с элементами акробатики, а также яркий комедийный талант.

Компанию в кадре ему составил актер, реслер и рэпер Джон Сина, который бросил спортивную карьеру ради съемок в кино. Среди его самых известных работ – роли во франшизе "Форсаж", в экшене "Бамбалби", супергеройском боевике "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и сериале "Миротворец".

В амплуа "плохого парня" в фильме снялся датский актер Йохан Филипп "Пилу" Асбек, известный своими ролями в знаменитом шоу "Игра престолов", проектах "Призрак в броне", "Борджиа" и "Правительство".

Режиссером "Миссии на двоих" выступил Скотт Во ("Неудержимые 4", "Жажда скорости", "На глубине 6 футов", "Закон доблести").

В широкий мировой прокат фильм вышел еще в июле 2023 года, в том числе его официально показали и в России (а как же еще, ведь это в первую очередь китайский фильм). Сейчас фильм имеет весьма посредственные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 5,3 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – у него лишь 26% одобрения от критиков и 56% от зрителей. На Metacritic широкая аудитория дала ему 5 баллов из 10, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Король обезьян

The Monkey King (США, Китай, 2023, семейный/комедия/приключения)

Этот мультфильм расскажет об обезьяне, которая, вооружившись боевым жезлом, вместе с девочкой отправляется на поиски бессмертия, борется с демонами, драконами, богами и собственным эго.

Режиссером мультфильма выступил американский аниматор Энтони Стаччи, который среди прочего работал над такими лентами, как "Пиноккио Гильермо дель Торо", "Сезон охоты" и "Спирит: Душа прерий".

Премьера мультфильма состоялась на 22nd New York Asian Film Festival в июле 2023 года.

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 18 августа.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы августа 2023 года – на этой неделе на Netflix выйдет скандальный документальный сериал "Депп против Херд".

Марина Григоренко