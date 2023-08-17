В фильме есть две дополнительные сцены – посередине и в самом конце титров.

17 августа 2023 года в украинский прокат вышел супергеройский фильм "Синий Жук" (Blue Beetle), который является частью расширенной вселенной DC.

В центре сюжета фильма – выпускник колледжа Хайме Рейес, который возвращается в родной дом в Техасе, полный надежд на будущее. Однако дом теперь – совсем не то место, каким он его помнит. Пока парень ищет свое предназначение, вмешивается судьба: Хайме неожиданно становится владельцем Скарабея – древней реликвии инопланетных биотехнологий. Скарабей выбирает его своим симбиотическим хозяином и одаривает невероятными доспехами. Когда Хайме надевает костюм, он обладает необычайными и непредсказуемыми способностями, которые навсегда меняют его жизнь. Хайме становится супергероем – Синим Жуком.

Как часто бывает с фильмами о супергероях, "Синий Жук" имеет дополнительные сцены после титров.

Осторожно, впереди спойлеры!

В сцене после первой части титров зрителей возвращают в логово Теда Корда – пропавшего много лет бывшего главы корпорации Kord и предыдущего Синего Жука, который считается погибшим. Вдруг на экране внутри лаборатории всплывает видеосообщение от Теда Корда, который утверждает, что он до сих пор жив. Это можно рассматривать как намек на возможное продолжение линии Синего Жука в киновселенной DC.

Вторая сцена в самом конце титров является скорее шуточной и не несет никакой смысловой нагрузки – там зрителям просто показывают отрывок из того самого мультфильма, который дядя Руди использовал, чтобы блокировать камеры наблюдения в офисе Kord.

Отметим, что после премьеры фильма в Лос-Анджелесе 15 августа 2023 года глава DC Studios Джеймс Ганн намекнул на будущее супергероя в обновленной киновселенной DC. "Я не могу дождаться, когда зрители познакомятся с Хайме Рейесом, который в будущем станет замечательной частью DCU!", – написал он в своем Instagram.

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