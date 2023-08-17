Грязными шутками о грустном: обзор фильма "Бродяги"

17 августа 2023 года в украинский прокат вышла комедия "Бродяги", по сюжету которой брошенный песик вместе с друзьями решил жестко отомстить своему бывшему хозяину. Каким выдался этот фильм с шутками "на грани", читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Бродяги", также проходящем под названием "Лохматые перцы" (Strays).

О чем фильм

В начале фильма зрителей знакомят с песиком по имени Реджи, который живет вместе со своим хозяином Дагом в какой-то глубинке. Реджи в целом доволен своей жизнью и уверен, что хозяин любит его. Вот только Даг постоянно издевается над бедняжкой и только думает о том, как от него избавиться. Для этого он регулярно вывозит Реджи подальше от дома, бросает ему мячик и быстренько уезжает. Однако преданный пес думает, что это такая игра – поэтому он радостно возвращается домой, где его совсем не ждут. Впрочем, однажды Даг увозит его достаточно далеко, чтобы пес точно не нашел обратную дорогу.

Там, в большом городе, Реджи встречает других лохматых бездомных – бостон-терьера Вжика, немецкого дога Лютого и австралийскую овчарку Мэгги. Они быстро становятся друзьями, и когда Реджи наконец понимает, что на самом деле Даг его никогда не любил – они вчетвером отправляются на поиски дома Реджи, чтобы жестко отомстить бывшему хозяину за все страдания и унижения, отобрав у него "самое дорогое".

Создатели фильма

Режиссером фильма выступил Джош Гринбаум, который до этого много работал на телевидении, в частности, сотрудничал с Netflix, Hulu, Fox, CBS, NBC и The CW. Основными направлениями его работы были документальные проекты и ситкомы. Если говорить о полнометражных фильмах, то до "Лохматых перцев" он снял комедию "Барб и Стар едут в Виста дель Мар", которая получила несколько престижных наград и немало номинаций.

В оригинальной озвучке песиков озвучивали Уилл Фаррелл ("Барби", "Сводные братья"), Джейми Фокс ("Джанго освобожденный", "Рэй"), Айла Фишер ("Исповедь шопоголика", "Иллюзия обмана") и Рэндалл Парк ("Человек-муравей и Оса", "ВандаВижн"). Впрочем, на этот раз хочется похвалить и украинский дубляж.

Хозяина Реджи – Дага – сыграл Уилл Форте (звезда и создатель сериала "Последний человек на Земле"). Также в фильме есть камео актера Денниса Куэйда ("Враг мой", "Послезавтра") в роли самого себя.

Реакция на фильм

Фильм официально выходит в мировой прокат 18 августа 2023 года, но традиционно в Украину, где кинопрокатная неделя начинается с четверга, он попадал на день раньше.

Сейчас у фильма пока не много отзывов, однако широкой аудитрии он скорее "заходит". Так, на IMDb у него сейчас оценка 6,7 баллов из 10 по итогам первых чуть более 350 отзывов. Между тем, 92% пользователей Google указали, что им понравилась новинка.

При этом критики, судя по всему, более строги к фильму – сейчас на Rotten Tomatoes у него 54% одобрения от критиков, а на Metacritic кинообозреватели дали ему 55 баллов из 100, что соответствует характеристике "средние или смешанные отзывы".

Наш вердикт

Фильм "Лохматые перцы" официально имеет взрослый рейтинг R, поэтому в кинотеатрах его смогут посмотреть только зрители старше 16 лет. Фильм забит под завязку шутками о членах, совокуплении, испражнениях и прочих "животных инстинктах" – ну что же делать, если в жизни песиков это вполне обыденные вещи: похотливо прыгать на ноги или мочиться где только можно.

С другой стороны, за всеми этими непристойностями, это весьма трогательная история на тему "мы в ответе за тех, кого приручили" и жесткого обращения с животными, так что несколько раз вы даже можете быть растроганы.

В целом, "Лохматые перцы" – это из категории тех комедий для взрослых вроде "Полного расколбаса" или "Развлечений взрослых девушек" с шутками "на грани" и иногда даже "за гранью", на которые люди ходят в кино, чтобы просто расслабиться и вдоволь наржаться, не ожидая от них оскаровского пафоса или высокохудожественности. И такие комедии порой людям тоже нужны.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

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Марина Григоренко