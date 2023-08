"Гран Туризмо", "Вересень" и "Каменное сердце": что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выходят зрелищный экшн об автомобильных гонках "Гран Туризмо", украинская трэш-комедия "Вересень" и еще несколько новинок. На Netflix, тем временем, выйдет шпионский боевик "Каменное сердце" с Галь Гадот в главной роли. Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Гран Туризмо

Gran Turismo (США, Япония, 2023, драма/боевик/спорт)

Фильм рассказывает о молодом парне-фанате популярной видеоигры Gran Turismo, который благодаря необычайному игровому таланту выиграл серию видеосоревнований и впоследствии стал одним из самых известных профессиональных автогонщиков. В основу сюжета фильма легла реальная история известного британского гонщика Яна Марденборо.

Главную роль в фильме исполнил Арчи Мадекве ("Солнцестояние", "Поколение Вояджер"). Также в фильме задействованы Орландо Блум (франшизы "Властелин колец", "Пираты Карибского моря"), Дэвид Харбор ("Очень странные дела", "Черная вдова"), Джимон Хонсу ("Шазам!", "Стражи галактики", "Форсаж 7") и солистка Spice Girls Джерри Халливелл.

Режиссером фильма выступил Нилл Блумкамп ("Девятый округ", "Элизиум", "Робот Чаппи").

Премьера фильма состоялась еще в конце июня 2023 года. Первые отзывы о фильме смешанные. Так, на IMDb у него сейчас оценка 6,9 баллов из 10 от широкой аудитории, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 58% одобрения критиков. На Metacritic у него сейчас 47 баллов от кинообозревателей, что соответствует характеристике "средние или смешанные отзывы".

Вересень

Вересень (Украина, 2023, черная комедия)

10 августа в избранных украинских кинотеатрах выйдет один из главных "долгостроев" украинского кино – черная трэш-комедия "Вересень", главную роль в которой исполнил известный украинский журналист и телеведущий Микола Вересень.

Сюжет ленты разворачивается в начале 2010-х. Актер Микола Вересень погибает на съемочной площадке, исполняя роль царя Ивана Грозного. Теперь черти, которые думают, что он и есть Грозный, пытаются всеми возможными способами затащить его в ад. История перепрыгивает во времени и пространстве, а в кадре появляются менты-вампиры в роли чертей, гуцулы-пьяницы в роли ангелов и другие мистические существа.

Кроме Вересня в фильме сыграли художник и писатель Лесь Подеревянский, музыкант (а ныне военный) Мирослав Кувалдин, лидер группы "Кому вниз" Андрей Середа, режиссер Марыся Никитюк, актеры Михаил Жонин, Олег Примогенов, Евгений Матвиенко, Людмила Ефименко, Остап Дзядек, Анна Адамович, Роман Мацюта, Сергей Солопай и другие.

Сценаристом и режиссером фильма выступил Георгий Фомин. Автор не дожил до премьеры – он умер в 2020 году.

Впервые идея фильма была представлена в декабре 2012 года на питчинге Госкино, а уже осенью 2013 года в Ивано-Франковске, Карпатах и Киеве состоялись его съемки. Производство фильма завершилось только в феврале 2019 года.

После этого релиз фильма неоднократно переносился. В итоге украинская премьера "Вересня" состоялась аж через 10 лет после съемок – в июне 2023 года на фестивале "Миколайчук Open". Программный директор фестиваля Алекс Малышенко назвал работу "незаурядным фильмом с очень черным юмором и всеми признаками будущей культовости".

Фаранг

Farang (Франция, 2023, боевик)

Главный герой фильма – образцовый заключенный Сэм, который старательно готовится к реинтеграции в общество. Однако на свободе прошлое настигает его, и несчастный случай оставляет единственный выбор – побег. Пять лет спустя Сэм начинает новую жизнь в Таиланде. Теперь у него есть семья, о которой он всегда мечтал. Но Наронг, местный гангстер, заставляет его снова погрузиться в преступную деятельность. И когда Сэм хочет прекратить все, Наронг нападает на его семью.

Поставил фильм французский режиссер Ксавье Жанс, который в свое время успел поработать и за пределами родины, сняв такие ленты, как "Хитмен" (2007) и "Заклятие: Наши дни" (2017).

Мировая премьера фильма состоялась в июне 2023 года, ныне на IMDb у него оценка 6,6 баллов из 10. Из плохих новостей – фильм уже успел официально выйти также и в российский прокат.

До встречи на Венере

See You on Venus (США, 2023, мелодрама/драма)

В центре сюжета фильма – 18-летняя Миа, планирующая отправиться в Испанию, где вероятно живет ее биологическая мама, которую девушка хочет разыскать. Она случайно знакомится с молодым парнем Кайлом, который также ищет новые смыслы. Миа предлагает ему разделить с ней путешествие по Европе – и Кайл соглашается. Юные романтики даже представить не могут, что в этой поездке их ждет полная перезагрузка, первая любовь и первые большие трудности.

Главные роли в фильме исполнили Вирджиния Гарднер ("Мое прекрасное несчастье", "Вышка", "Хэллоуин") и певец, актер и инфлюенсер Алекс Айоно, который ранее снимался в телесериале "Милые обманщицы".

"Свидание на Венере" – это новый фильм от создателей популярных подростковый романтических лент "После" и "Мое прекрасное несчастье", именно на эту аудиторию он и ориентирован.

Мировая премьера фильма состоялась в июле 2023 года, тогда же фильм официально вышел в прокат в России. На IMDb у него сейчас оценка 5,8 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – аж 89% одобрения от зрителей.

Жених из all inclusive

La vie pour de vrai (Франция, Бельгия, 2023, комедия)

Главный герой фильма – мужчина Тридан, который родился и провел всю свою жизнь в пятизвездочном отеле, где он жил по принципу "все включено". Впрочем, он все же решает познакомиться с реальной жизнью, и отправляется в Париж, чтобы найти свою любовь – девушку, которую он встретил на курорте 30 лет назад. Уверенный в своем успехе, он рассчитывает на помощь сводного брата, который сейчас временно живет в квартире их отца. Но кому нужен лишний наивный родственник? Поэтому Луи решает избавиться от незваного гостя и подговаривает свою любовницу помочь в этом.

Режиссером и исполнителем главной роли в фильме выступил Дени Бун, наиболее известный по ролям в фильмах "Загадочное убийство" и "Астерикс на Олимпийских играх".

Мировая премьера фильма состоялась в апреле 2023 года. Сейчас на IMDb у него оценка 5,8 баллов из 10. Как и большинство французский фильмов, создатели которых вообще не видят никаких моральных проблем в сотрудничестве с россиянами, "Жених из all inclusive" также официально выйдет в российский прокат в конце августа этого года.

Байки Франца

Geschichten vom Franz (Австрия, Германия, 2022, детское/комедия/семейный)

Главный герой картины – девятилетний Франц. Он самый маленький в классе, его часто путают с девочкой, а голос в неподходящие моменты становится писклявым. В поисках силы и уверенности парень натыкается в интернете на видео инфлюенсера. Тот дает советы, как стать "настоящим мужчиной": Франц в восторге, а вот двое его лучших друзей подвергают такие наставления сомнению.

Фильм "Байки Франца" снят по мотивам самой популярной серии детских книг в немецкоязычных странах известной австрийской детской писательницы, лауреатки многочисленных премий Кристине Нестлингер.

Сейчас на IMDb у фильма оценка 6,7 баллов из 10.

Приключения Арахиса и поросенка

The Adventures of Peanut and Pig (США, 2022, детское/приключения/анимация)

События этого мультфильма происходят на райском острове Гула, который внезапно начинает тонуть. Невероятная команда обезьян-соперников, умного Кролика и веселого поросенка должна отбросить свои разногласия, чтобы спасти положение, познавая дружбу и храбрость.

На данный момент на IMDb у фильма оценка 5,2 балла из 10.

Каменное сердце

Heart of Stone (США, 2023, боевик/шпионаж/приключения)

В центре сюжета этого остросюжетного фильма – агент загадочной миротворческой организации Рэйчел Стоун, которая должна как можно быстрее остановить хакершу, пытающегося похитить самое ценное и опасное оружие.

Главные роли в фильме исполнили Галь Гадот ("Чудо-женщина", "Красное уведомление", "Форсаж"), Джейми Дорнан ("50 оттенков серого", "Антропоид", "Белфаст") и звезда Болливуда Алия Бхатт (это ее голливудский дебют). Также в ленте задействованы Софи Оконедо ("Смерть на Ниле", "Колесо времени") и Маттиас Швайгхефер ("Армия воров", "Пловчихи", "Оппенгеймер").

Режиссером фильма выступил британец Том Харпер, наиболее известный по работе над сериалами "Это Англия '86", "Отбросы" и "Острые козырьки".

Фильм станет доступен на Netflix 11 августа 2023 года.

Красный, белый и королевский синий

Red, White & Royal Blue (США, 2023, романтика/комедия)

В центре сюжета фильма – сын первой в истории США женщины-президента, которая как раз проводит кампанию по переизбранию на второй срок, и наследник британского престола. Во время королевского приема молодые люди, которые ненавидят друг друга, попадают в инцидент, быстро попадавший на страницы таблоидов. Чтобы избежать международного скандала и проблем для обеих сторон, теперь они вынуждены изображать из себя лучших друзей. Впрочем, со временем их дружба перерастает в несколько большее.

Главные роли в фильме исполнили Тейлор Захар Перес ("Будка поцелуев 2") и Николас Голицын ("Золушка", "Пурпурные сердца"). Также в фильме сыграли Ума Турман ("Криминальное чтиво", "Убить Билла"), Стивен Фрай ("Алиса в стране чудес", "Шерлок Холмс: Игра теней"), Сара Шахи ("Пожарные Чикаго", "Черный Адам") и другие.

Фильм является полнометражным игровым режиссерским дебютом известного американского драматурга Мэтью Лопеса, отмеченного многими престижными театральными наградами.

Фильм станет доступен на Prime Video с 11 августа 2023 года.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы августа 2023 года – на этой неделе на Hulu стартует третий сезон хитового комедийно-детективного сериала "Убийства в одном здании", а на Netflix полностью выйдет мини-сериал "Таблетка от боли".

Марина Григоренко