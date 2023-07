Топ-10 сериалов августа 2023: "Асока", "Таблетка от боли" и "Убийство на краю света"

Август принесет киноманам у "малых экранов" сразу несколько интересных новинок. Среди них – новый сериал из вселенной "Звездных войн", драма от Netflix об опиоидном кризисе в США и очередной детектив об убийстве на закрытой вечеринке в отдаленном поместье. Также онлайн выйдут новые сезоны нескольких хитов предыдущих лет. Об этих и других сериалах месяца читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов августа 2023 года – как новых, так и продолжений проектов предыдущих лет.

Ритмика

Physical (США, Apple TV+, комедия/драма, 3 сезон, премьера – 2 августа)

События сериала разворачиваются в начале 80-х годов в солнечном городе Сан-Диего. В центре сюжета – застенчивая домохозяйка Шейла Рубин, которая всю жизнь живет в тени своего мужа, во всем ему подчиняясь. Так продолжается до тех пор, пока женщина не открывает для себя мир аэробики, благодаря чему она не только улучшает свою форму, но и приобретает уверенность в себе. И вот она уже мчится на встречу своей мечте, вопреки возмущению мужа.

Главную роль в этом сериале исполняет Роуз Бирн ("Люди Икс: Первый класс", "Шпионка", "Кролик Петрик").

Третий сезон станет для шоу последним. Он будет насчитывать десять эпизодов.

Когда замирает сердце

Heartstopper (Великобритания, Netflix, драма/романтика, 2 сезон, премьера – 3 августа)

В центре сюжета этого подросткового сериала – ученики гимназии для мальчиков Чарли Спринг и Ник Нельсон, которые никогда не встречались до того момента, пока им не пришлось сидеть за одной партой. Ник учится в выпускном классе и играет за школьную команду по регби. Он немного слышал о Чарли – парне, который пережил вынужденный каминг-аут в прошлом году и над которым издевались за это несколько месяцев. Они быстро становятся друзьями, но вскоре Чарли чувствует, что Ник для него нечто большее, чем просто друг, хотя и знает, что шансов у него нет.

Главные роли в сериале исполняют Джо Локк ("Агата: Ковен хаоса") и Кит Коннор ("Рокетмен", "Малыш Джо").

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все из которых выйдут одновременно. Уже известно, что у шоу будет третий сезон.

Потерянные цветы Элис Харт

The Lost Flowers of Alice Hart (Австралия, Prime Video, драма, сезон 1, премьера – 4 августа)

Этот мини-сериал является экранизацией новеллы австралийской писательницы Холли Рингланд и рассказывает о девочке-жертве жестокого воспитания, которая после смерти родителей переезжает жить к своей бабушке на цветочную ферму. Там она узнает, что ее семья хранит много секретов.

Главные роли в сериале исполнили Сигурни Уивер ("Чужой", "Охотники за привидениями", "Аватар") и Алисия Дебнем-Кэри ("Бойтесь ходячих мертвецов", "Сотня").

Первый (и, вероятно, единственный) сезон сериала будет состоять из семи эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно 4 августа.

Убийства в одном здании

Only Murders in the Building (США, Hulu, комедия/криминал/драма, 3 сезон, премьера – 8 августа)

Сериал рассказывает о трех соседях, которые просто одержимы всевозможными преступлениями. Когда в их доме было совершено убийство, они решили вместе вести об этом подкаст.

Главные роли в сериале исполняют легендарный американский комик Стив Мартин, поп-звезда Селена Гомес и еще один культовый комик Мартин Шорт. Также сериал известен большим количеством громких камео – в разных сезонах здесь засветились Пол Радд, Кара Делевинь, Джимми Фэллон, Эми Шумер, Стинг и многие другие.

Третий сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно 8 августа.

Таблетка от боли

Painkiller (США, Netflix, криминал/драма, 1 сезон, премьера – 10 августа)

События этого сериала с альтернативным названием "Пэйнкиллер", основанного на реальных событиях, будут разворачиваться вокруг фармацевтической компании Purdue Pharma, которая в начале 2000-х попала в центр опиоидного кризиса в США, скрыв информацию, насколько сильное привыкание вызывает обезболивающий препарат оксикодон.

Главные роли в сериале исполнили Узо Адуба ("Оранжевый – хит сезона", "Миссис Америка"), Мэтью Бродерик ("Леди-ястреб", "Манчестер у моря"), Сэм Андерсон ("Форрест Гамп", сериал "Затерянные") и Тейлор Китч ("Настоящий детектив", "Морской бой").

Режиссером сериала выступил Питер Берг, снявший такие фильмы, как "Хэнкок", "Королевство" и "Морской бой").

Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов, все из которых выйдут одновременно.

Депп против Херд

Depp V. Heard (США, Netflix, документальный/провокационный, 1 сезон, премьера – 16 августа)

Несколько лет мир наблюдал за грязной грызней бывших супругов – голливудских актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд. Актриса обвинила бывшего мужа в насилии, в результате чего он потерял все, несмотря на свой звездный статус. Через несколько лет ему удалось выиграть в суде у своей бывшей жены.

Авторы этого документального сериала, освещающего именно этот судебный процесс, утверждают, что в нем впервые показания обеих сторон будут представлены параллельно.

Асока

Ahsoka (США, Disney+, приключения/фантастика/драма, 1 сезон, премьера – 23 августа)

"Асока" – это очередной сериал из вселенной "Звездных Войн "(Star Wars), события которого происходят после второго сезона сериала "Мандалорец", с которым они образуют целостную сюжетную линию. В центре сюжета сериала окажется бывший рыцарь-джедай Асока Тано, которая уже появилась в "Мандалорце" (2020) и его спинофе "Книга Бобы Фетта" (2021). Ее роль снова исполняет Розарио Доусон ("Город грехов", "Транс", "Сорвиголова").

Также одну из главных ролей в сериале исполняет Хайден Кристенсен – он вернется к роли Энакина Скайуокера / Дарта Вейдера, повторив свою роль из фильмов "Звездные войны: Эпизод II – Атака клонов" (2002) и "Звездные войны: Эпизод III – Месть ситхов" (2005), а также сериала "Оби-Ван Кеноби" (2022). Когда-то он был наставником Асоки, пока не перешел на темную сторону и не стал лордом ситхов.

Кроме того, в сериале сыграли Наташа Лю Бордиццо (сериал "Общество", фильм "Дневная смена"), воплотившая образ юной мандалорки-бунтарки Сабин Рен, а еще Иванна Сахно ("Тихоокеанский рубеж: Восстание"), Мэри Элизабет Уинстед ("Хищные птицы", сериал "Фарго"), Дэвид Теннант ("Доктор Кто", "Джессика Джонс"), Рэй Стивенсон ("Тор", "Викинги") и другие.

Авторами сериала являются Джон Фавро и Дэйв Филони, которые также создали два предыдущих сериала.

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно 23 августа.

Рагнарок

Ragnarok (Дания, Норвегия, Netflix, фэнтези/драма/боевик, 3 сезон, премьера – 24 августа)

Сюжет сериала основан на скандинавской мифологии, однако действие перенесено в наши дни в городок Эдда в Западной Норвегии, находящийся на грани экологической катастрофы. Замкнутый подросток Магне внезапно узнает, что он является воплощением бога Тора. Вскоре он сталкивается с могущественной семьей Йотул, прообразами которых являются мифические великаны-йотуны.

Третий сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, все из которых выйдут одновременно.

Кто такая Эрин Картер

Who Is Erin Carter? (Великобритания, США, Netflix, боевик/приключения, сезон 1, премьера – 24 августа)

По сюжету этого сериала, спокойная жизнь британки в Барселоне летит кувырком, когда в результате вооруженного ограбления в супермаркете раскрывается ее тайна... и жестокое прошлое.

Главную роль в сериале исполнила Эвин Агмад (сериалы "Дождь", "Зыбучие пески").

В первом сезоне сериала будет восемь эпизодов, все из которых выйдут одновременно.

Убийство на краю света

A Murder at the End of the World (США, Hulu, триллер/драма, 1 сезон, премьера – 29 августа)

Этот мини-сериал, также известный на наших просторах под названием "Ретрит", рассказывает о детективе-любителе Дарби Харт, которую вместе с другими восемью гостями миллиардер-отшельник Энди приглашает в отдаленное поместье. Когда один из других гостей найден мертвым, Дарби должна применить все свои навыки, чтобы докопаться до истины.

Главные роли в сериале исполняют Эмма Коррин ("Корона", "Любовник леди Чаттерлей"), Клайв Овен ("Король Артур", " грехов"), Харрис Дикинсон ("Кингсмен: Начало", "Треугольник печали"), Джоан Чэнь ("Твин Пикс", "Последний император") и другие.

Авторами сериала являются Брит Марлинг (она также сыграла одну из главных ролей) и Зал Батманглий, которые вместе уже работали над сериалом ОА и фильмами "Звук моего голоса" и "Восток".

Первый сезон сериала будет состоять из семи эпизодов.

Марина Григоренко