Фильм умело и остроумно иронизирует над жизнью современных людей в соцсетях.

17 августа 2023 года в украинский прокат выйдет австралийский комедийный фильм ужасов "Слабачка" (Sissy), являющаяся сатирой на инфлюенсеров.

УНИАН вместе с Arthouse Traffic подготовил подборку интересных фактов о фильме.

О чем фильм

Сюжет разворачивается вокруг Сесилии – известной инфлюенсерши, современной и независимой молодой женщины. Однако ее идеальную жизнь переворачивает внезапная встреча с лучшей подругой детства Эммой. Та приглашает Сесилию провести выходные в отдаленном домике в горах. Но уже там выясняется, что среди гостей также есть девушка, которая своей травлей превратила детство главной героини в кошмар. Уже взрослая обидчица снова берется за свое, но, похоже, она забыла, что может произойти, если назвать Сесилию "слабачкой".

Само имя главной героини является игрой слов: в оригинальном названии Sissy – краткая форма имени героини, созвучная с унизительным прозвищем "Слабачка".

Сатира на инфлюенсеров

В наше время социальные сети полностью захватили жизнь многих людей, которые часто проводят там гораздо больше времени, чем в реале. Самые известные фигуры в медиапространстве – это инфлюенсеры, которые закладывают в обществе определенные мысли и транслируют стиль жизни. Отдельной категорией среди них являются самопровозглашенные "психологи", "эксперты по ментальному здоровью" и тому подобное.

Именно над этими темами умело и остроумно иронизирует лента "Слабачка", балансируя между едким черным юмором и острой сатирой.

Страшно, но не заезжено

"Слабачка" является хорошим примером поджанра пост-хоррор на ряду с такими лентами, как "Бабадук", "Ведьма", "Прочь" и "Солнцестояние" – фильм избегает клише и стереотипов, исследует психологические травмы и социальные проблемы, оставаясь при этом жутким.

При этом лента содержит в себе визуальную эстетику и высокохудожественность, создавая для авторов фильма широкое поле для экспериментов, показывая довольно распространенную проблему через нетривиальные форму и содержание.

Профессиональная команда

Продюсером ленты выступил Джейсон Тейлор, который ранее работал над фильмами серии "Люди Икс" ("Люди Икс: Первый класс", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Люди Икс: Апокалипсис").

Режиссерское кресло заняла Ханна Барлоу. Она не только написала сценарий и поставила ленту, но и сыграла Эмму – подругу детства главной героини. Кроме этого, она еще и исполнила один из саундтреков.

Главную же роль в фильме исполнила австралийская актриса и певица Аиша Ди, которая отличилась главными ролями во многих телесериалах, среди которых "Сладкие и порочные", "Жирный шрифт" и "Нулевой канал".

За эффектные кровавые сцены в "Слабачке" отвечал художник по пластическому гриму и макияжу Ларри Ван Дейнговен, работавший над оскароносными "По соображениям совести" и "Леви", а также над фильмами "Мортал Комбат" и "Берлинский синдром".

Премьера на престижном фестивале

Лента была включена в официальную программу одного из самых заметных американских фестивалей South by Southwest 2022 года. Этот фестиваль является вторым по престижности в США (после знаменитого "Сандэнса"), а на его экранах в свое время показывали такие фильмы как: "Перед полуночью", "Из машины", "Отвязные каникулы", "Горе-творец", "На драйве", "Тихое место" и другие.

Высокие оценки критиков

Фильмы ужасов часто не воспринимают всерьез, однако со "Слабачкой" ситуация противоположная. Рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 96% с пометкой "Сертифицированная свежесть", которая присуждается фильмам с лучшими рецензиями.

Издание The Guardian описало фильм как "очень дерзкий и чертовски интересный", а Time Out назвал его "кроваво веселым".

Вас также могут заинтересовать новости: