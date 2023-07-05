Какой завтра праздник отмечают православные, что можно делать и главные запреты дня.

6 июля в православной церкви вспоминают святую мученицу Агриппину Римскую. В народе этот день получил название Аграфена Купальница. О том, кем была святая, что можно и нельзя делать и народные приметы на 6 июля - рассказываем в материале.

6 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Агриппина родилась в Риме и всю свою жизнь посвятила Богу. Когда к власти пришел император Валериан, в империи начались гонения на христиан. Агриппину, как и других, предали суду и заставляли отречься от веры. Она отказалась и тогда её начали пытать. Умерла Агриппина от перенесённых мук. Тело святой тайно увезли в Сицилию – известно, что у её мощей происходили случаи исцеления. В IX веке мощи мученицы перенесли в Константинополь.

Святую Агриппину почитают 6 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святую будут 23 июня.

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Народные приметы на 6 июля

Приметы дня говорят о погоде и урожае:

дождь в этот день - через 5 дней будет солнце;

небо звездное - будет много грибов осенью;

гроза 6 июля - не будет орехов в этом году;

радуга долго стоит после дождя - к дождливой погоде.

Праздник 6 июля в народе прозвали Аграфена Купальница, так как в этот день принято купаться в водоемах.

6 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день немного запретов, но они строгие:

нельзя отказывать в помощи тем, кто нуждается - иначе можно самому оказаться в подобной ситуации;

запрещено ругаться, особенно ссориться супругам - Агриппина этого не любит;

нельзя сегодня не искупаться - это главный запрет.

Продолжается Петров пост 2023 - в это время также нежелательно брать и давать деньги в долг.

Что можно делать 6 июля

У Агриппины просят помощи и исцеления при болезнях, святой молятся о скором выздоровлении.

В этот день следует обязательно искупаться - наши предки 6 июля шли в баню. Считается, что вода в этот день обретает живительную силу - можно смыть с себя не только грязь, но и весь негатив, а также отогнать болезни на весь год. Также собирали целебные травы и коренья.

Согласно народной легенде, в ночь на 6 июля на несколько минут расцветает цветок папоротника - тот, кто найдет его станет провидцем и сможет отыскать клад.

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