6 июля в православной церкви вспоминают святую мученицу Агриппину Римскую. В народе этот день получил название Аграфена Купальница. О том, кем была святая, что можно и нельзя делать и народные приметы на 6 июля - рассказываем в материале.
6 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю
Агриппина родилась в Риме и всю свою жизнь посвятила Богу. Когда к власти пришел император Валериан, в империи начались гонения на христиан. Агриппину, как и других, предали суду и заставляли отречься от веры. Она отказалась и тогда её начали пытать. Умерла Агриппина от перенесённых мук. Тело святой тайно увезли в Сицилию – известно, что у её мощей происходили случаи исцеления. В IX веке мощи мученицы перенесли в Константинополь.
Святую Агриппину почитают 6 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святую будут 23 июня.
Народные приметы на 6 июля
Приметы дня говорят о погоде и урожае:
- дождь в этот день - через 5 дней будет солнце;
- небо звездное - будет много грибов осенью;
- гроза 6 июля - не будет орехов в этом году;
- радуга долго стоит после дождя - к дождливой погоде.
Праздник 6 июля в народе прозвали Аграфена Купальница, так как в этот день принято купаться в водоемах.
6 июля - что сегодня нельзя делать
В этот день немного запретов, но они строгие:
- нельзя отказывать в помощи тем, кто нуждается - иначе можно самому оказаться в подобной ситуации;
- запрещено ругаться, особенно ссориться супругам - Агриппина этого не любит;
- нельзя сегодня не искупаться - это главный запрет.
Продолжается Петров пост 2023 - в это время также нежелательно брать и давать деньги в долг.
Что можно делать 6 июля
У Агриппины просят помощи и исцеления при болезнях, святой молятся о скором выздоровлении.
В этот день следует обязательно искупаться - наши предки 6 июля шли в баню. Считается, что вода в этот день обретает живительную силу - можно смыть с себя не только грязь, но и весь негатив, а также отогнать болезни на весь год. Также собирали целебные травы и коренья.
Согласно народной легенде, в ночь на 6 июля на несколько минут расцветает цветок папоротника - тот, кто найдет его станет провидцем и сможет отыскать клад.